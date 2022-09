De hoogst gelegen woning ter wereld komt op de markt in Central Park Tower

SERHANT. Presenteert de duurste en grootste koopwoning van New York in 's werelds hoogste woontoren

NEW YORK, 22 september 2022 /PRNewswire/ -- SERHANT. – een multidimensionaal opererend makelaar in vastgoed die zich op het kruispunt van media, entertainment, onderwijs en technologie beweegt, kondigde vandaag haar meest exclusieve en dure object ooit aan. Het Penthouse in Central Park Tower, de hoogst gelegen woning ter wereld, staat voor 250.000.000 dollar te koop.

Een huis als geen ander

Dit unieke Penthouse ligt op 431 meter hoogte, bovenop de hoogste woontoren ter wereld. Het heeft een woonoppervlak van 1.630 vierkante meter en een buitenterras van 133 vierkante meter. Dit landhuis op hoogte is met zijn drie verdiepingen voorzien van het hoogste eigen terras en een eigen balzaal.

"In de Central Park Tower is de lat opnieuw hoger gelegd op het gebied van wonen in resort-stijl, architectonische innovatie en een onberispelijk interieurontwerp; en het Penthouse is de kroon op het werk", aldus Gary Barnett, oprichter en voorzitter van Extell Development Company. "We hebben het afgelopen jaar een aanzienlijke verkoopactiviteit gekend, waarbij onze overtuiging dat kopers eerst het voltooide gebouw moeten zien, weer eens is bevestigd. We zijn ervan overtuigd dat SERHANT. zal voortbouwen op ons succes en hun eigen aanpak voor het verkopen van dit ongekende verblijf zal ontwikkelen."

Het Penthouse in de Central Park Tower overstijgt het concept van een luxe bezit. Het is een klasse apart: vanaf de 131ste verdieping kan de kromming van de aarde met het blote oog worden waargenomen. De dynamische uitzichten en meerdere panorama's komen maximaal tot hun recht door de ruime vertrekken, de glazen wanden en de plafonds van soms wel 8,20 meter hoog. Er zijn zeven slaapkamers, acht badkamers en drie toiletruimtes, plus unieke leef- en entertainmentruimtes en twee onberispelijk ontworpen keukens – een professionele keuken voor het ontvangen van gasten en een privékeuken.

"Het Penthouse staat echt voor maatwerk op niveau en heeft met recht zijn naam als het meest spectaculaire juweel van New York verdiend. Deze exclusieve verkoop vergroot de reputatie van het merk SERHANT. en zijn kenmerkende aanbod. Bovendien verstevigt het de expertise van ons team in het creëren van inhoud die betrokkenheid en handel in de wereldwijde luxemarkt bevorderen," aldus Ryan Serhant, oprichter, CEO en makelaar van SERHANT. "Het ontwerp, de kenmerken en het uitzicht van deze woning bieden een ongeëvenaard luxe, ruime en spannende woonervaring. Het is een unieke kans om dit onvergelijkbare pand op de markt te mogen brengen en we zijn verheugd om deel uit te maken van de Central Park Tower. We kunnen niet wachten om dit moderne wonder met de wereld te delen."

Over Central Park Tower

De Central Park Tower is met zijn 470 meter een wonder der moderne techniek. Onder architectuur van Adrian Smith + Gordon Gill Architecture (AS+GG) en met een interieurontwerp van Rottet Studio vormt de toren een ultramoderne combinatie van stratosferische uitzichten, uitzonderlijke architectuur, elegante indelingen en voorzieningen en diensten in resort-stijl. Het belangrijkste onderdeel van de Central Park Tower is de Central Park Club, een exclusieve faciliteit die 50.000 vierkante meter diensten en voorzieningen van hoge kwaliteit omvat, verdeeld over drie verdiepingen. Elk themagedeelte biedt een unieke ervaring, aangevuld met een vijfsterren-service en gecreëerd door lifestyle-adviseur, ontwerper en auteur, Colin Cowie. De onlangs onthulde 100ste verdieping huisvest de hoogstgelegen privéclub van New York, waar besloten diners en entertainmentruimtes worden geboden. De zorgvuldig ontworpen ruimtes van de privéclub omvatten een grote balzaal met plaats voor meer dan 130 personen, een privébar en een restaurant met seizoensgebonden menu's van Michelin-sterrenkoks, een wijn- en een rooklounge, allemaal met een uniek 360°-uitzicht op Central Park, de Hudson en de East River en de beroemde skyline van Manhattan.

Extell heeft de Central Park Tower samen met SMI USA (SMI) ontwikkeld, de Amerikaanse dochteronderneming van Shanghai Municipal Investment, een vooraanstaande investeringsmaatschappij in infrastructuur, die verantwoordelijk is voor de befaamde Shanghai Tower, het op een na hoogste gebouw ter wereld.

Ryan Serhant en Loy Carlos, beiden bevoegde makelaars in onroerend goed bij SERHANT., zullen namens het bedrijf de verkoop van het Penthouse in Central Park Tower beheren.

Ga voor meer informatie of om een persoonlijk afspraak in te plannen naar www.theoneaboveallelse.com of stuur een e-mail naar[email protected].

Over SERHANT.:

SERHANT. is een multidimensionaal vastgoedbedrijf dat zich inzet voor wat er mogelijk is en het is het meest gevolgde vastgoedmerk ter wereld. SERHANT., een full-service-makelaar met een wereldwijd platform voor digitaal onderwijs en een bekroonde filmstudio, werd in 2021 na slechts één jaar in bedrijf al tot de top 12 makelaars in New York City gerekend. Het model stelt inhoud en technologie centraal en maakt gebruik van vindingrijkheid en innovatie om de vastgoedsector te revolutioneren, het brengt media, onderwijs en entertainment samen en bereikt zo het hedendaagse wereldwijde publiek. De vastgoedmakelaardij SERHANT. omvat residentieel vastgoed en de gespecialiseerde SERHANT. Signature afdelingen, gericht op onroerend goed met een prijs van meer dan $10 miljoen, verder SERHANT. New Development, compleet met ID Lab, dat de merkidentiteit en marketing voor nieuwe bouwprojecten verzorgt. SERHANT. Studios, een full-service contentstudio, bedenkt en distribueert content voor sociale media en voor het YouTube-kanaal LISTED. SERHANT. Ventures, de onderwijs- en innovatie-afdeling van het bedrijf, beheert het 'Sell It Like Serhant'-systeem voor online onderwijs en incubeert en investeert in onderwijstechnologie. SERHANT. werd in September 2020 opgericht door Ryan Serhant, die op dat moment het topteam voor de verkoop van woningen in New Yok City leidde. Als iemand met een gezonde minachting voor de status quo, geeft hij leiding vanuit de wil om het succes en potentieel van anderen te ondersteunen en met een visie die de vastgoedsector radicaal wil veranderen. Kijk voor meer informatie op https://www.serhant.com.

Over Extell Development Company:

Extell Development Company, dat werd opgericht en onder leiding staat van Gary Barnett, is een landelijk bekroonde vastgoedontwikkelaar van residentiële, commerciële, retail-, horeca- en gemengde onroerendgoedprojecten, die voornamelijk actief is in Manhattan en andere topsteden in het hele land. In samenwerking met architecten en ontwerpprofessionals van wereldklasse creëert Extell vastgoed dat zich onderscheidt door verfijnd ontwerp, sierlijke plattegronden en eersteklas voorzieningen.

Het bedrijf heeft een aantal van de best verkopende luxeappartementen van Manhattan ontwikkeld, waaronder One57, de weergaloze glazen toren met uitzicht op Central Park die de skyline van New York City een nieuw aanzien heeft gegeven en ultra-luxeappartementen omvat boven het nieuwe vijfsterrenhotel van het Park Hyatt. Tot de huidige projecten behoren One Manhattan Square, het grootste appartementengebouw aan het water aan de Lower East Side, met meer dan 100.000 vierkante meter aan voorzieningen, en Brooklyn Point, met het hoogstgelegen infinity-zwembad van het westelijk halfrond, zomaar in het centrum van Brooklyn. Tot de onlangs opgeleverde gebouwen behoren ook The Kent op 200 East 95th Street, een gebouw dat een eerbetoon is aan enkele art-decobouwwerken in New York City, 70 Charlton, het eerste luxe appartementengebouw dat aan Hudson Square verrijst, en 555TEN, luxe huurappartementen in een gebouw van 56 verdiepingen op het kruispunt van Hell's Kitchen en Hudson Yards. Kijk voor meer informatie op www.extell.com

