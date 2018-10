De hype rond big data wegnemen

Nexis® DaaS biedt duidelijke en verschillende voordelen aan datagestuurde organisaties om hun big data-potentieel te benutten:

Integraal bronuniversum —Toegang tot petabytes aan data, waaronder wereldwijd drukwerk, uitzendingen, webnieuws en maatschappelijk commentaar, bedrijfs- en industriedata, data inzake regelgeving en wetgeving.

Optimale data-integraties —Levering van gestandaardiseerde, op XML gebaseerde, semigestructureerde data via flexibele API's.

Robuuste verbeteringen —Verrijkt met meerdere functie-extractors en metadata betreffende meer dan 7000 onderwerpen en industrieën.

Ervaren big data-partner —45 jaar ervaring in de aggregatie van content en meerdere octrooien inzake machine learning, clustering en andere big data-toepassingen, tientallen jaren voor standaardgebruik hiervan.

Todd Larsen, voorzitter van Nexis® Solutions maakte de volgende opmerking: "de ontdekking van slimme data met Nexis DaaS is een krachtige troef waarmee bedrijven relevante datasets kunnen identificeren, patronen kunnen ontcijferen, modellen kunnen opbouwen en testen en data-bevindingen kunnen operationaliseren. Dit helpt bedrijven tijd en middelen te besparen en sneller en doeltreffender dan ooit tot nieuwe inzichten te komen op basis van de data."

Over LexisNexis Legal & Professional

LexisNexis Legal & Professional is een leidinggevende mondiale leverancier van juridische, regelgevende en zakelijke informatie en analytics die klanten helpen een hogere productiviteit te bereiken, betere beslissingen te nemen en betere resultaten te behalen, en die in de hele wereld de rechtsstaat bevorderen. LexisNexis Legal & Professional biedt zijn diensten aan klanten in meer dan 130 landen met zijn meer dan 10.000 werknemers wereldwijd en maakt deel uit van RELX Group, een mondiale leverancier van informatie en analytics voor professionele en zakelijke klanten in vele industrieën.

De Nexis® Solutions-afdeling van LexisNexis Legal & Professional werkt met organisaties in de hele wereld aan wie zij belangrijk nieuws, bedrijfsinformatie en openbare registers biedt door middel van een portefeuille van oplossingen, met inbegrip van het bekroonde vlaggenschipproduct Nexis®. Deze unieke combinatie van leidinggevende content en innovatieve technologie helpt bedrijfsprofessionals slimmere beslissingen te nemen dankzij hun toegang tot het laatste nieuws en de nieuwste feiten en inzichten betreffende hun merk, klanten, vooruitzichten, concurrenten, leveranciers en industrietrends.

