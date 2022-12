De jaarlijkse bijeenkomst van het International Finance Forum (IFF) vond dit jaar plaats in Guangzhou, China

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het IFF roepen wereldleiders op tot open, pragmatische samenwerking om wereldwijde uitdagingen aan te gaan

GUANGZHOU, China, 6 december 2022 /PRNewswire/ -- Van 2-4 december werd in Guangzhou online de jaarlijkse bijeenkomst van het International Finance Forum (IFF) 2022 gehouden met als thema "The Ever-Changing World: Reshaping Our Shared Future".

Gasten die tijdens de openingsceremonie aan het woord kwamen, waren onder meer Han Seung-soo, co-voorzitter van het IFF, voorzitter van de Raad van voorzitters van de Algemene Vergadering van de VN (UNCPGA), António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kristalina Georgieva, algemeen directeur van de Internationale Monetair Fonds (IMF), Tharman Shanmugaratnam, Senior Minister, Singapore, Henry Paulson, voormalig minister van Financiën van de Verenigde Staten, Ho Hau Wah, vicevoorzitter van het Nationale Comité van de CPPCC, en Zhou Xiaochuan, IFF-voorzitter van de Algemene Vergadering.

Zhang Xin, vicegouverneur van de provincie Guangdong en Guo Yonghang, burgemeester van Guangzhou, spraken ook tijdens deze bijeenkomst.

Guterres zei dat financiering voor klimaatinitiatieven hand in hand moet gaan met financiering voor een rechtvaardige transitie, onder meer door te investeren in universele sociale bescherming, door het creëren van fatsoenlijke banen en omscholingsprogramma's voor de nieuwe economie.

De gasten riepen op tot open en pragmatische samenwerking om de uitdagingen aan te pakken waar de wereld als geheel mee te maken heeft.

De jaarlijkse bijeenkomst, mede georganiseerd door de gemeentelijke overheid van Guangzhou en het IFF, brengt grote internationale organisaties, wereldleiders en CEO's samen om een hele reeks mondiale kwesties te bespreken, waaronder polycrisis, klimaatcrisis, groenfinancieringen en de economische vooruitzichten van China.

Georgieva riep China op om het COVID-beleid verder te herzien om de economische impact ervan te verzachten om het economisch herstel te ondersteunen en in evenwicht te brengen.

Vicegouverneur Zhang zei dat Guangdong momenteel bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van de wereldwijde financiële sector, onder meer door sterkere hervormingen en de samenwerking in de Greater Bay Area open te stellen en te stimuleren.

Tijdens het driedaagse evenement zullen experts uit de industrie, wereldleiders, economen en academici de Chinese economie, de internationale samenwerking, het wereldwijde financiële bestuur, de groene transitie, de koolstofprijzen en de wereldwijde toeleverings- en waardeketens bespreken.

Over het International Finance Forum (IFF)

Het International Finance Forum (IFF) is een non-profit, onofficiële, onafhankelijke, internationale organisatie die in oktober 2003 door leiders uit China, de VS, de EU en de andere G20-landen, in samenwerking met opkomende economieën en de leiders van meerdere internationale organisaties is opgericht, waaronder de VN, de Wereldbank en het IMF. Het IFF, ook bekend als de Finance 20 (F20), is binnen de financiële wereld tevens een multilateraal samenwerkingsverband om permanent over dit soort vraagstukken met elkaar in gesprek te blijven

