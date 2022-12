De Jaarlijkse Vergadering van het IFF verstrekt een diepgaande analyse van de wereldwijde inflatie, samen met aanbevelingen voor het verwezenlijken van financiële stabiliteit

GUANGZHOU, China, 6 december 2022 /PRNewswire/ -- Financiële experts behandelden grote uitdagingen en stelden oplossingen voor voor de problemen waarmee het financiële stelsel wordt geconfronteerd tijdens de jaarlijkse IFF-vergadering die op 2 december begon.

Zhang Xiaoling, CEO van HuaAn Fund Management, zei tijdens een rondetafelgesprek op de Jaarlijkse Vergadering van het IFF dat het huidige wereldwijde financiële stelsel grotendeels solide is, maar dat de inflatie een serieus probleem is geworden.

Op korte termijn is er geen wereldwijde economische crisis

Volgens het onlangs gepubliceerde IFF 2022 Global Finance and Development Report zal de inflatie in 2023 aanhouden, ondanks de verkrapping van het monetaire beleid door centrale banken overal ter wereld. Meer opkomende economieën kunnen moeilijkheden ondervinden bij het afbetalen van hun schulden als gevolg van de verstrakking van de internationale financiële voorwaarden. De meeste aanwezigen vonden echter wel dat er zich op korte termijn geen systematische bedreigingen voor het financiële stelsel van de wereld zullen voordoen.

Het huidige inflatoire klimaat brengt risico's en uitdagingen met zich mee

Domenico Siniscalco, vice-president van het IFF, vice-voorzitter van Morgan Stanley en voormalig Italiaans minister van Economie en Financiën zei dat de wereldwijde toeleveringsketens worden ondermijnd door geopolitieke factoren en dat de trage regionale groei en de tendens naar protectionistische of isolationistische economieën de inflatie verergeren. Risicobeheer moet goed worden uitgevoerd door centrale banken, voegde hij eraan toe.

Henny Sender, voormalig Uitvoerend Directeur bij BlackRock, merkte op dat fiscaal beleid cruciaal is voor financiële stabiliteit en dat het kettingeffect van de renteverhogingen van de Fed wereldwijd voor uitdagingen zorgt.

Chang Soon-Young, voorzitter van Midas Asset, zei dat de stijgende inflatie het bedrijven in vele landen moeilijk maakt om talent te behouden. Door de inflatiedruk worden durfkapitalisten en private-equityfirma's steeds voorzichtiger, waarbij het vinden van nieuwe financieringsbronnen een prioriteit wordt wegens de stijgende financieringskosten.

De praktijken van China zouden een voorbeeld kunnen zijn voor de rest van de wereld

Van 2013 tot 2021 bedroeg de bijdrage van China aan de wereldwijde economische groei gemiddeld 38,6%. Van januari tot september van dit jaar bedroeg de inflatie in China 2%. De redenen waarom China in staat is om hoge groei en een lage inflatie aan te houden, waren volgens vice-president van het IFF Zhou Hanmin een goede landbouwoogst en de stabiliteit van de energieprijzen. China dient als een uitstekend voorbeeld voor de stabiliteit van de wereldeconomie.

De sprekers benadrukten ook het belang van wereldwijde samenwerking. Zhou Hanmin zei dat wereldwijde samenwerking voor iedereen voordelen oplevert.

Over het International Finance Forum (IFF)

Het International Finance Forum (IFF) is een non-profit, niet-officiële, onafhankelijke internationale organisatie die in oktober 2003 werd opgericht door leiders uit China, de VS, de EU en de andere G20-landen, in samenwerking met opkomende economieën en de leiders van meerdere internationale organisaties, waaronder de VN, de Wereldbank en het IMF. De IFF, ook bekend als de Finance 20 (F20), is daarnaast een permanent dialoogmechanisme op hoog niveau en een multilaterale samenwerkingsorganisatie binnen de financiële wereld.

