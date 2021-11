De jaarvergadering 2021 van het IFF richt zich op het versterken van de wereldwijde duurzame ontwikkeling

GUANGZHOU, China, 29 november 2021 /PRNewswire/ -- Het International Finance Forum (IFF) kondigde vandaag aan dat zijn komende 18e jaarlijkse top van 3-5 december in Guangzhou en online zal worden gehouden, met als thema 'duurzame ontwikkeling in het kader van de wereldwijde uitdagingen: concurrentie, verandering en samenwerking'.

'We hebben dit jaar grote onzekerheden ondervonden door de pandemie, met enorme gevolgen voor de wereldeconomie, de samenleving en het leven van mensen', aldus Shen Guofei, plaatsvervangend secretaris-generaal van de IFF Foundation. 'Met het oog op deze wereldwijde uitdagingen wil de top internationale leiders uit verschillende achtergronden uitnodigen om oplossingen te bespreken en te proberen om de samenwerking bij de bestrijding van COVID-19 te versterken, het economisch herstel te ondersteunen en in te spelen op klimaatverandering.'

Het 3-daagse evenement bestaat uit subforums met verschillende onderwerpen, waarbij de meest recente onderzoeksrapporten en beleidsdialoog worden besproken, waaronder:

Nieuwe landschappen in de wereldeconomie: interpretatie, vooruitzichten en reflectie

Wereldwijde inflatie, schuld en economische risico's: impact en reacties

Wereldwijd initiatief voor koolstofprijzen

Betrekkingen tussen China en de VS

en de VS Gemeenschappelijke welvaart, de derde verdeling (het stimuleren van groepen met een hoog inkomen om terug te geven aan de samenleving) en een alomvattende, duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling van het Belt and Road Initiative (BRI) en de door China opgedane ervaring op het gebied van armoedebestrijding

Wereldwijde leiders van de overheid, de financiële sector, het bedrijfsleven en de academische wereld zullen de vergadering bijwonen, met als belangrijkste deelnemers: José Manuel Barroso, voormalig premier van Portugal en bestuursvoorzitter van Gavi, de Vaccines Alliance, en Han Seung-soo, voormalig premier van de Republiek Korea en de voorzitter van de 56ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Het IFF zal de Global Financial Development Report 2021 & Global Green Finance Index Rankings publiceren. Dit rapport geeft een overzicht van recente ontwikkelingen, onderzoekt belangrijke ontwikkelingsfactoren en doet aanbevelingen voor nationaal beleid en internationale samenwerking om duurzame financiering te bevorderen. De organisatie stelt tevens een wereldwijde ontwikkelingsindex voor groene financieringen en landenranglijst samen.

Over het International Finance Forum (IFF)

IFF is een onafhankelijke, non-profit, niet-gouvernementele internationale organisatie die in 2003 in Beijing is opgericht. Het forum, dat is opgericht door financiële leiders uit meer dan 20 landen, regio's en internationale organisaties, waaronder China, de VS, de EU en de VN, is een gerenommeerd platform voor dialoog en communicatie op hoog niveau. De jaarvergadering 2021 van het IFF is mede georganiseerd door het IFF, de Chinese Raad voor de bevordering van de internationale handel (CCPIT) en de gemeente Guangzhou. Meer informatie is te vinden op: http://www.iff.org.cn/php/list.php?tid=240.

