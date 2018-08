De Japanse overheid en de Commissie Japan World Expo 2025 versterken hun biedingsinspanningen om de Wereldtentoonstelling 2025 te kunnen organiseren

- Brengen de publieke private sectoren en Pokémon samen, voorafgaand aan het besluit in november met betrekking tot het gastland -

TOKIO, 31 juli 2018 /PRNewswire/ -- De Japanse overheid en de Commissie Japan World Expo 2025 (hierna "de Commissie") hebben activiteiten in het binnen- en buitenland georganiseerd om te proberen geselecteerd te worden als host van de Wereldtentoonstelling 2025. Op 21 juli heeft de Commissie het initiatief genomen om een campagne te organiseren die gericht is op evenementen waarbij Pokémon, een van de "speciale afgezanten (mascottekarakters)" de biedingsactiviteiten zal promoten in het Pokémon Center Mega Tokyo in Ikebukuro en elders in Japan. Deze evenementen maken deel uit van de inspanningen om het bod te winnen om de Wereldtentoonstelling te kunnen organiseren.

De campagnewebsite "Pokémon EXPO Type Check" werd in juni gelanceerd om mensen te helpen om, samen met Pokémon, de biedingsactiviteiten met het ondersteunen. "Originele artikelen van Pokémon en de Wereldtentoonstelling" werden vanaf 21 juli verspreid, tijdens de tweede fase van de campagne. In Japan, waar de zomervakantie reeds begonnen is, komen grote hoeveelheden mensen, vooral kinderen en jonge mensen, iedere dag in het hele land in de 26 Pokémon Centra/winkels (faciliteiten om informatie te bieden over Pokémon en het verkopen van Pokémon-artikelen) samen. Dit zijn de locaties waar de originele artikelen worden verspreid.

Het Pokémon Center Mega Tokyo in Ikebukuro is een van de locaties van de campagne en het werd overstroomd door kinderen op hun smartphones, en Pokémon*fans uit Japan en het buitenland.

Tijdens de "Pokémon EXPO Type Check" wordt elke bezoeker, naar aanleiding van een vragenlijst met 10 vragen over Pokémon en de Wereldtentoonstelling, gediagnosticeerd als een van de aangewezen types. Vervolgens kan elke bezoeker een originele foto ontvangen (het supportercertificaat), genomen met een Pokémon. De Pokémon kan variëren. Vierenvijftig Pokémons maken deel uit van de typecontrole, waardoor bezoekers gespannen kunnen uitkijken naar de Pokémon-foto die zij zullen ontvangen.

Pokémon EXPO Type Check URL https://pokemon-expo2025.jp

Deze campagne is ontworpen om mensen te helpen om te genieten van het Japanse bod om samen met Pokémon de Wereldtentoonstelling te hosten. Het niet alleen leuk, maar het heeft ook een sociale betekenis. Japans achterliggende gedachte voor het hosten van de Wereldtentoonstelling, is gericht op het leveren van een bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG - Sustainable Development Goal) die door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zijn aangenomen. Elk supporterscertificaat van "Pokémon EXPO Type Check" geeft het resultaat van de diagnose weer als een van de doelen. Kortom, bezoekers kunnen op een leuke manier via Pokémon kennis maken met de Wereldtentoonstelling en de SDG's, waarbij belangrijke educatieve activiteiten plaastvinden over sociale kwesties voor jonge generaties.

Als in november van dit jaar besloten wordt wie de host van de Wereldtentoonstelling zal worden, zal de nationale campagne van elke kandidaat de laatste fase ingaan. Om te kunnen blijven bijdragen aan het realiseren van de SDG's, heeft Japan tijdens het uiteenzetten van het thema "Designing Future Society for Our Lives" [Het ontwerpen van een toekomstige maatschappij voor ons leven] het idee aangekaart dat de Wereldtentoonstelling werkt aan het oplossen van problemen waarmee de landen geconfronteerd worden, in plaats van dat Japan die zelf ontwikkelt. Om het concept van "inclusiviteit" van de SDG's te realiseren heeft Japan biedingsactiviteiten uitgevoerd waarbij niet alleen de overheid en mensen uit het bedrijfsleven betrokken zijn, maar ook het grote publiek, inclusief kinderen en jongeren. Pokémon, dat populair is onder jongeren die nog nooit een Wereldtentoonstelling hebben meegemaakt, en een beroemde entertainer in Japan zijn de "speciale afgezanten" die dienen als overbrugging tussen de doelen op staatsniveau en de plaatselijke belangen.

Als Japan gekozen wordt om de Wereldtentoonstelling te hosten, zal dit de eerste keer in 20 jaar zijn dat een dergelijke gebeurtenis gehouden wordt in Japan, sinds de Aichi-prefectuur gastheer was voor de Wereldtentoonstelling 2005. De Wereldtentoonstelling 2025 zal, met behulp van de kracht van Pokémon, de aandacht trekken van buurlanden en de rest van de wereld.

