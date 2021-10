De LA Auto Show zet zowel de branche als consument in vuur en vlam met persoonlijk ervaren onthullingen vanuit de hele wereld door nieuwe & bestaande autofabrikanten

Na twee jaar afwezigheid keren AutoMobility LA en de LA Auto Show terug naar het Los Angeles Convention Center, met een divers aanbod van beginnende en gevestigde autofabrikanten uit de hele wereld, om hun nieuwste innovaties te introduceren en bezoekers de kans te bieden om deze persoonlijk te ervaren en te testen. Na de twee preview-dagen voor de pers en autobranche, hebben Zuid-Californiërs 10 hele dagen de tijd om rond te neuzen op de LA Auto Show en te genieten van ruim 90.000 m² binnen- en buitenruimte boordevol testritervaringen en plezier voor het hele gezin. Kopers, liefhebbers en influencers kunnen kennismaken met 's werelds nieuwste auto's, trucks en SUV's, waaronder elektrische, benzine- en hybride modellen, plus gepersonaliseerde voertuigen van lokale bouwers en tuners.

"AutoMobility LA en de LA Auto Show zijn een must voor elk merk dat het topsegment van de Amerikaanse markt wil bereiken en aanspreken", aldus Terri Toennies, directeur van AutoMobility LA en de LA Auto Show. "Onze fans staan te popelen om zelf een kijkje te nemen en deze novembertraditie in Los Angeles nieuw leven in te blazen - het bijwonen van de LA Auto Show. Vanuit het oogpunt van innovatie en gevoelswaarde verwacht ik dat de editie van dit jaar de meest spraakmakende wordt tot nu toe."

Behalve de testritten en trajecten die de locatie overal biedt, waaronder Camp Jeep, Ford Bronco Build Wild Experience en de VW Roadshow, gaat de focus van de LA Auto Show dit jaar grotendeels uit naar emissievrije voertuigen, met een splinternieuwe binnenbaan van ruim 5000 m² van Electrify America en de introductie van THE ZEVAS™ - een prijzenprogramma voor de allernieuwste emissievrije voertuigen die op dit moment beschikbaar zijn voor aanschaf of pre-orders.

De LA Auto Show opent haar deuren voor het publiek van 19 tot 28 november in het Los Angeles Convention Center. Tickets zijn nu te koop en verkrijgbaar op www.laautoshow.com/tickets. Voordat de deuren opengaan voor het publiek, houdt de LA Auto Show van 17-18 november eerst haar pers- en branchedagen.

Ga voor aanvullende informatie over AutoMobility LA en de LA Auto Show, inclusief referenties uit de media en autobranche, naar: AutoMobilityLA.com en LAAutoShow.com.

AutoMobility LA en de LA Auto Show zullen worden gehouden in volledige overeenstemming met alle veiligheidsprotocollen, vereist door het Los Angeles County Department of Public Health.

Over de Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®)

opgericht in 1907. De show is elk jaar de eerste autoshow op de kalender in Noord-Amerika en wordt algemeen erkend als één van de meeste invloedrijke shows wereldwijd. De show weerspiegelt zijn locatie en viert de liefdesaffaire die Angelenos hebben met hun auto's en biedt een wereldwijd platform voor industriële technologie en innovatie, die synoniem staan met Californië. De show duurt 10 dagen gedurende de Thanksgiving-periode en is een niet te missen bestemming voor vele industrie-influencers, auto-enthousiastelingen en families die er een dagje op uit willen tijdens de vakantie. De LA Auto Show wordt jaarlijks georganiseerd in het Los Angeles Convention Center en draag vele honderden miljoenen dollar bij tot de lokale economie, stimuleert de lokale jobmarkt en genereert de grootste omzet voor het LA Convention Center. In 2021 zullen de media- en industriedagen, AutoMobility LA, doorgaan op 17 en 18 november en deze zullen een aantal baanbrekende industrie-aankondigngen en onthullingen bevatten. De deuren gaan open voor het publiek van 19 to 28 november. LA Auto Show wordt onderschreven door de Greater LA New Car Dealer Association en is eigendom van en wordt beheerd door ANSA Productions. Om de laatste informatie en nieuws over de show te ontvangen, volg de LA Auto Show op Twitter, Facebook of Instagram en schrijf u in voor meldingen op http://www.laautoshow.com/.

Over THE ZEVAS

THE ZEVAS™ zijn de officiële onderscheidingen voor elektrische voertuigen van de LA Auto Show, 's lands meest vooraanstaande etalage voor nieuwe, emissievrije voertuigen (ZEV). Het prijzenprogramma, dat in 2021 van start ging, bekroont ZEV's die beschikbaar zijn voor aankoop of voorbestelling in diverse categorieën. De winnaars van THE ZEVAS worden bekendgemaakt tijdens 2021 AutoMobility LA - de pers- en handelsdagen van de LA Auto Show - op dinsdag 16 november. Ga voor meer informatie over THE ZEVAS naar https://www.laautoshow.com/thezevas.

Bedrijven die geïnteresseerd zijn in deelname aan de volgende LA Auto Show en/of de pers- en branchedagen (AutoMobility LA) kunnen via [email protected] contact opnemen met Terri Toennies, directeur van de LA Auto Show.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/479829/Automobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg

Related Links

http://www.laautoshow.com



SOURCE Los Angeles Auto Show