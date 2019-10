De los galardonados Alex Gibney y Steven Spilberg llega a Discovery en Español "¿POR QUÉ ODIAMOS"

Gibney y Spielberg señalan: "Llegar hasta las raíces de la condición humana no solo es fascinante sino absolutamente necesario para entender quiénes somos. Esta serie no se limita a documentar algo que está sucediendo, sino que es un proceso de investigación, un intento por comprender por qué odiamos mediante la ciencia y el entendimiento de nuestra humanidad común. El odio está en nuestro ADN. Si comprendemos por qué actuamos de la manera en que lo hacemos, podemos cambiar nuestra forma de actuar."

Cada episodio contará con el aporte de expertos que ayudarán a echar luz sobre estos temas complejos, incluidos Laurie Santos, especialista en ciencia cognitiva; Brian Hare, experto en antropología evolutiva; el periodista y autor Jelani Cobb; la experta en extremismo Sasha Havlicek; la abogada especializada en derecho penal internacional Patricia Viseur Sellers; y el neurocientífico Emile Bruneau.

¿POR QUÉ ODIAMOS? se propone aportar un contexto a las múltiples instancias de odio de nuestra vida diaria: las violentas rivalidades que hacen erupción en las competencias deportivas, la retórica de odio que recorre desenfrenadamente las redes sociales, y los acalorados desacuerdos que estallan en terrenos como la política partidaria, la raza, la religión y las creencias sociales. La serie sigue de cerca a individuos valientes que se proponen sofocar el conflicto violento y corregir las percepciones erróneas, permite a la audiencia escuchar a ex-terroristas y arquitectos de genocidios y también considerar las lecciones que nos han dejado algunos de los ejemplos de odio más crueles y duraderos del mundo entero.

La nueva serie también subraya historias personales de quienes han transitado una vida marcada por el odio, incluido un miembro de un grupo cuyos recuerdos de la niñez "son de estar parado en un piquete con el objetivo de insultar a los demás". La serie reúne a personas cuyas creencias los llevaron a cometer actos de odio tan extremos que terminaron en prisión pero que, con el tiempo, lograron desprenderse de esas ideologías. A lo largo de este proceso, ¿POR QUÉ ODIAMOS? revela los vínculos contemporáneos con conductas ancestrales y evolutivas y utiliza la ciencia para desenterrar la verdad sobre el odio y la naturaleza humana.

¿POR QUÉ ODIAMOS? fue producida por Amblin Television y Jigsaw Productions en asociación con Escape Artists para Discovery Channel. La dirección estuvo a cargo de Geeta Gandbhir y Sam Pollard. Cuenta con la producción ejecutiva de Alex Gibney, Steven Spielberg, Frank Marshall, Stacey Offman, Richard Perello, Darryl Frank, Justin Falvey, David McKillop, Jon Bardin, Yael Melamede y Erica Sashin. Del lado de Escape Artists, su productor ejecutivo es Steve Tisch y, para Discovery Channel, los productores ejecutivos son Nancy Daniels y Howard Swartz.

Acerca de Discovery en Español

Discovery en Español conecta a la audiencia hispana de Estados Unidos con las maravillas y posibilidades del mundo. A través de una programación única y de alta calidad, el canal ofrece historias fascinantes en los géneros de aventura, ingenio humano, historia natural, investigación y temas de actualidad. Creado por Discovery Inc., Discovery en Español está disponible en los paquetes hispanos de televisión paga en todo el país. El canal también llega a la audiencia a través del app "Discovery en Español GO", su producto de TV Everywhere (Android: http://bit.ly/2w6Spod iOS: http://apple.co/2fiMNE3, Roku: https://bit.ly/2Js7LxZ and Fire TV: https://amzn.to/2JoGT1P). Para más información, síguenos en Facebook @discoveryenespanol e Instagram @discoveryenespanolEurosport Playery

Acerca de Amblin Television

Amblin Television, líder de larga data en programación de calidad, es una división de Amblin Partners, empresa de creación de contenido dirigida por Steven Spielberg. Los copresidentes de Amblin Television, Darryl Frank y Justin Falvey, supervisan todo el desarrollo, producción y programación de la compañía. En la actualidad, Amblin Television tiene trece proyectos en marcha en diversas etapas de producción, que incluyen Tommy para CBS, la segunda temporada de Roswell, New Mexico para CW, The Haunting of Bly Manor –continuación de The Haunting of Hill House– para Netflix, Halo para Showtime, un programa del tipo straight-to-series para Brave New World de USA Network, Amazing Stories para Apple, Cortés and Moctezuma para Amazon, Gremlins para HBO Max, Animaniacs para Hulu, Why We Hate para Discovery, Resident Alien para SYFY, y los documentales Natalie Wood: What Remains Behind para HBO y Laurel Canyon para Epix. Algunos de los créditos anteriores de Amblin Television incluyen el drama ganador de un Emmy y del Golden Globe The Americans para FX, la película de HBO nominada a un Emmy All The Way, protagonizada por Bryan Cranston, Smash para NBC, Under the Dome para CBS, Falling Skies para TNT, The Borgias y The United States of Tara para Showtime, y Las Vegas para NBC. http://www.amblin.com

Acerca de Jigsaw Productions

Jigsaw Productions es una empresa liderada por el cineasta ganador de un Academy Award® Alex Gibney, considerado uno de los realizadores cinematográficos de documentales que invitan a la reflexión más prolíficos de nuestra generación. Jigsaw ha producido algunos de los documentales más aclamados, entre ellos Going Clear: Scientology and the Prison of Belief, Taxi to the Dark Side, ganador de un Oscar, además de Enron: The Smartest Guys in the Room, nominado al Oscar, junto a The Armstrong Lie, Client 9: The Rise and Fall of Eliot Spitzer, y Zero Days. La lista de las celebradas series de TV de Jigsaw incluye Dirty Money, emitida por Netflix, The New Yorker Presents, de Amazon, Parched, de NatGeo, y Death Row Stories, de CNN. Independientemente de que la empresa esté creando un documental o un film narrativo, una serie guionada o no guionada, Jigsaw se atiene a un conjunto de valores siempre presentes: historias visualmente conmovedoras, bien relatadas, esclarecedoras y escrupulosamente investigadas que despiertan y atrapan nuestra curiosidad. Cuando se propone llegar a las audiencias de todas las pantallas, sean grandes o pequeñas, en plataformas digitales o tradicionales, Jigsaw busca lograr un éxito crítico y comercial sin sacrificar el estilo ni la autenticidad.

Acerca de ESCAPE ARTISTS

Escape Artists es una productora de televisión y cine, de financiamiento independiente, que tiene un contrato de producción de primera opción con Sony Pictures Entertainment para los filmes y un contrato de producción de primera opción con MGM Television para TV, dirigida por los socios Steve Tisch, Todd Black, Jason Blumenthal y David Bloomfield.Respecto de sus producciones cinematográficas, los créditos de Escape incluyen The Upside, The Equalizer franchise, Southpaw, Pursuit of Happyness y The Weather Man. En relación con la televisión, cuenta con el primer programa straight to series , Perpetual Grace, LTD., estrenado el 2 de junio por EPIX. La lista de Escape Artists también incluye Servant para Apple TV+ con el productor ejecutivo M. Night Shyamalan y Troop Zero con Amazon Studios.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1007062/Discovery_en_Espanol_POR_QUE_ODIAMOS.mp4

FUENTE Discovery en Español

SOURCE Discovery en Español