De los motores a la música: VELO celebra el regreso de los fanáticos con la máxima experiencia mundial

Para congregar al mundo de la música y el de los deportes a motor, Tomorrowland, en alianza con VELO y el McLaren Formula 1 Team, ofrecen a un afortunado fanático una experiencia única en la vida, que incluye una celebración a nivel mundial.

LONDRES, 20 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- El 2021 marcó un momento emocionante para el mundo de la música y el de los deportes a motor, ya que VELO donó su espacio en el automóvil McLaren F1 a su socio, Tomorrowland, para crear el volante más rápido del mundo para el evento. Este año, VELO ofreció de nuevo su codiciado espacio en el automóvil a Tomorrowland y dio un paso más al colaborar con el evento musical para ofrecerle a un afortunado fanático el máximo boleto papaya, que lo llevará a través de una celebración mundial desde Paddock Club hasta presentaciones. VELO arroja luz sobre las comunidades consagradas detrás de dos de sus mayores socios: el McLaren F1 Team y Tomorrowland, y celebra el amor y la pasión que los fanáticos tienen por ellos. Ofrecer a los fanáticos experiencias inesperadas hace parte de la esencia de la marca VELO, y este codiciado boleto llevará a un afortunado fanático a través de un recorrido mundial, desde celebrar en Austria con el McLaren F1 Team hasta Ushuaia en Ibiza, para continuar hacia el Tomorrowland en Bélgica.

Tomorrowland en el GP de Austria

Para continuar con su apoyo a la industria de la música en vivo y los eventos, VELO celebra el tan esperado regreso de los fanáticos a los festivales presenciales y la concientización de la gente del mañana en el épico festival de tres fines de semana del Tomorrowland (julio 15-17, 22-24 y 29-31), al conceder sus codiciados espacios en los automóviles McLaren F1 para presentar el logotipo del festival. Tomorrowland se presentará en los automóviles McLaren F1 durante el fin de semana del GP de Austria el 10 de julio.

Como testimonio de su apoyo constante a las industrias de la música y los deportes a motor, Tomorrowland aprovecha el público mundial del GP de Austria para impulsar la visibilidad del festival, alentando a los fanáticos del Tomorrowland a participar y asistir al mayor evento musical del mundo, que seguirá presentando talento nuevo y consolidado a audiencias de todo el mundo.

Un fin de semana de locura

En celebración de los fanáticos de la música y los deportes a motor, VELO conectó a dos de sus socios globales más grandes: Tomorrowland y el McLaren F1 Team, para ayudarle a Tomorrowland a ofrecerles a los afortunados fanáticos la oportunidad de la vida con un fin de semana de locura. La fiesta, organizada por Tomorrowland durante 10 días y en tres países, le otorga a los fanáticos la oportunidad de participar en una experiencia Velo x McLaren F1, conocer a Dimitri Vegas & Like Mike en Ushuaia en la fiesta de Ibiza llamada "Tomorrowland presents: Dimitri Vegas & Like", y experimentar la máxima celebración del Tomorrowland en Bélgica al ver artistas de renombre mundial. Juntos, VELO, el McLaren F1 Team y Tomorrowland congregan al mundo para celebrar a los fanáticos de la música y de los deportes a motor.

John Beasley, director del Grupo de Desarrollo de Marca de BAT, comentó: "Nadie esperaba ver un festival musical en el automóvil en GP de Austria 2022 de la F1, y eso fue lo que entregamos, y este año se trata de poner a los fanáticos en el centro de lo que hacemos por VELO. Nuestras alianzas con Tomorrowland y el McLaren F1 Team van más allá de nuestra pasión por la música y los deportes a motor. Se trata de un amor colectivo por la creatividad y la innovación que impulsa experiencias inesperadas en los seguidores, retribuyendo a los fanáticos que siguen mostrando su amor y apoyo".

Para obtener más información sobre las competencias que se lanzan pronto, visite las páginas de Instagram de VELO, McLaren F1 Team y Tomorrowland.

Notas para los editores:

Acerca de BAT

BAT es una empresa multicategoría líder en bienes de consumo con el propósito de construir Un Mejor Mañana mediante la reducción del impacto de sus negocios en la salud, a través de la oferta de una mayor selección de productos placenteros y de menor riesgo para los consumidores adultos. La empresa sigue teniendo en claro que los cigarrillos de combustión plantean graves riesgos para la salud, y que la única manera de evitar estos riesgos es no empezar a fumar o dejar de hacerlo. BAT alienta a quienes siguen fumando bajo otras modalidades a hacer un cambio completo hacia alternativas científicamente fundamentadas como de menor riesgo*. Para cumplir con esto, BAT se está transformando en un negocio de bienes de consumo verdaderamente centrado en el consumidor y de múltiples categorías. BAT emplea a más de 53.000 personas y opera en más de 180 países, con 11 millones de puntos de venta y 45 fábricas en 43 mercados. El portafolio estratégico de la empresa está conformado por sus marcas globales de cigarrillos y una creciente gama de productos de una nueva categoría para tabaco y nicotina de riesgo reducido*, así como productos tradicionales de tabaco no combustible. Entre ellos se incluyen productos de vapores y tabaco por calefacción, productos orales modernos como bolsas de nicotina sin tabaco, así como productos orales tradicionales como snus y tabaco para mojar. En 2020, tuvimos 13,5 millones de consumidores de nuestros productos no combustibles, un aumento de 3 millones con respecto al año anterior. El Grupo BAT generó ingresos por GBP 25.800 millones en 2020 y ganancias operacionales por GBP 9.900 millones.

* Con base en la preponderancia de la evidencia y asumiendo un cambio total del consumo de cigarrillos. Estos productos no están exentos de riesgos y son adictivos.

Acerca del McLaren F1 Team

El McLaren F1 Team fue fundado por el piloto de carreras neozelandés Bruce McLaren en 1963. El equipo participó en su primera carrera de la Fórmula 1 en 1966. Desde entonces, McLaren F1 ha ganado 20 campeonatos mundiales de la Fórmula 1, más de 180 grandes premios de la Fórmula 1, las 24 Horas de Le Mans en su primer intento y las 500 Millas de Indianápolis en tres oportunidades. McLaren Racing actualmente compite en la Fórmula 1 a nivel mundial y en la INDYCAR en los Estados Unidos.

El equipo está compitiendo en el Campeonato Mundial Fórmula 1 2021 de la FIA con Lando Norris y Daniel Ricciardo, y en las Series INDYCAR con los pilotos Pato O'Ward y Felix Rosenqvist de Arrow McLaren SP. McLaren fue el primer equipo F1 en obtener la certificación de neutralidad de carbono hace diez años y ha conservado con éxito el Premio Carbon Trust Standard, el más reciente en febrero de 2021. También fue el primer equipo en recibir el Premio Ambiental del FIA Institute en 2013, que han mantenido de manera consistente a nivel de tres estrellas.

En 2022, McLaren Racing entrará en una nueva categoría de deportes a motor al ingresar un equipo a la Extreme E, la innovadora serie todoterreno totalmente eléctrica que llama la atención sobre el impacto del cambio climático.

FUENTE BAT (British American Tobacco)

