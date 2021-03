De merkbeschermingsdeskundigen van Sedgwick publiceren het langverwachte Europese terugroepingsindexrapport

MEMPHIS, Tenn., 5 maart 2021 /PRNewswire/ -- Sedgwick , een toonaangevende wereldwijde leverancier van oplossingen voor door technologie ontstane risico's, kansen en geïntegreerde bedrijfsoplossingen, heeft het Europese terugroepingsindexrapport gepubliceerd waarin de belangrijkste sectoroverschrijdende markttrends staan uitgelegd van 2020 en voorspellingen voor 2021 worden gedaan.

Dit toonaangevende onderzoek en deze analyse zijn uitgevoerd door de experts van Sedgwick op het gebied van best practice-oplossingen op het gebied van terugroepacties, herstelacties en retentie. Sedgwick werkt samen met klanten in alle bedrijfstakken om de risico's te beheersen en de impact van bedrijfs- en productcrises binnen een marktsegment te minimaliseren.

Hoofdpunten zijn onder meer een terugblik op 2020 en voorspellingen voor 2021:

Jaaroverzicht 2020

Terugroepacties uit de automobielsector bleven relatief gelijk, met een daling van slechts 5% over vier kwartalen.

Het terugroepen van eten en drinken daalde met slechts 6% als gevolg van betere voedselverwerking en hygiënepraktijken als rechtstreeks gevolg van COVID-19.

Het terugroepen van geneesmiddelen daalde met 40%, deels doordat wereldwijd onderzoek werd onderbroken om de strijd tegen COVID-19 aan te gaan. Terugroepacties worden nog steeds veroorzaakt door problemen met specificaties, vervuiling en verkeerde labels.

Het terugroepen van medische hulpmiddelen daalde met 27% doordat fabrikanten de productie verschoven naar producten en apparaten in het kader van COVID-19.

Het terugroepen van elektrische apparaten is met 23% gestegen, waarbij in 50% van de terugroepacties 'elektrische schokken' de belangrijkste reden tot bezorgdheid is.

De speelgoedindustrie is ondanks de gevolgen van de pandemie veerkrachtig gebleven, met een terugroepactie van 6,6%.

Het terugroepen van kleding is met 17,4% verminderd (waarvan kinderkleding het grootste gedeelte was); chemische fouten waren toegenomen met 34%.

Vooruitblik in 2021

De Europese automobielsector zal blijven worstelen met de verkoop; de productiedoelstellingen zullen met ongeveer 10% naar beneden worden bijgesteld. Elektrische voertuigen zullen de belangrijkste focus van fabrikanten worden.

Hoewel de toename van de geautomatiseerde voedselproductie de kwaliteit zou moeten verbeteren, zullen met deze vooruitgang nieuwe risico's ontstaan. Omdat steeds meer consumenten bewuster willen eten, worden traceerbaarheid en herkomst van producten steeds belangrijker.

Precisiegeneeskunde en investeringen in digitale systemen (inclusief kunstmatige intelligentie) zullen de hoeveelheid en frequentie van terugroepacties voor geneesmiddelen verminderen.

Het toenemende gebruik van digitale technologie (inclusief draagbare fitnesstechnologie en virtual reality) blijven de complexiteit van producten en de risico's omtrent cyberveiligheid toenemen, en daarmee ook het terugroepen van producten.

De nieuwe Europese regelgeving voor medische hulpmiddelen en de verwachtingen van verdere kwaliteitscontroleprocedures in de hele toeleveringsketen zullen een directe impact hebben op bedrijven en producten.

Consumentenelektronica zal in 2021 weer opleven als het consumentenvertrouwen terugkeert en de vraag toeneemt. Terugroepacties zullen onvermijdelijk zijn, aangezien de online verkoop naar verwachting zal groeien.

Met terugroepacties voor speelgoed als gevolg van chemische fouten zet de bezorgdheid van de consument de industrie nog meer onder druk om de vasthoudendheid aan het circulaire bedrijfsmodel te heroverwegen.

"Het afgelopen jaar schommelden de terugroepacties over de hele linie en veel daarvan is te wijten aan de aanhoudende pandemie", zegt Mike Malaure, algemeen directeur van Sedgwick's internationale merkbeschermingsafdeling. "Toen de productie in 2020 daalde, nam ook het aantal terugroepacties in de meeste categorieën af, maar dat zal in 2021 niet het geval zijn, aangezien de vraag in sommige sectoren het aanbod blijft overtreffen."

Malaure voegde eraan toe: "Nooit eerder is het voor industrieën zo belangrijk geweest om voorbereid en klaar te zijn voor terugroepacties en situaties waarin de marktvraag afneemt, en ons unieke rapport dient als een gids voor toonaangevende bedrijven om ervoor te zorgen dat ze volledig zijn voorbereid op 2021 en daarna. "

De terugroepingsindex wordt elk kwartaal opgesteld door de merkbeschermingsdeskundigen van Sedgwick. Het is het enige rapport dat gegevens over terugroepacties verzamelt en bijhoudt om belanghebbenden uit de sector te helpen laveren door alle regelgeving, terugroepacties en andere uitdagingen die bedrijven tegenkomen.

Ga naar Sedgwick state of the nation 2021 product recall – EMEA edition om het rapport met de terugroepingsindex te downloaden.

Over Sedgwick

Sedgwick is een toonaangevende wereldwijde leverancier van oplossingen voor door technologie ontstane risico's, voordelen en geïntegreerde bedrijfsoplossingen. Het bedrijf biedt een breed scala aan middelen die op de specifieke behoeften van onze klanten op onder andere het gebied van ongevallen, eigendommen, scheepvaart, kansen, merkbescherming afgestemd zijn. Bij Sedgwick telt caring counts®; door de toewijding en expertise van meer dan 27.000 collega's in 65 landen, zorgt het bedrijf voor mensen en organisaties door risico's en verliezen te beperken en te mitigeren, gezondheid en productiviteit te bevorderen, merkreputaties te beschermen en kosten te beperken die van invloed kunnen zijn op het bedrijfsresultaat. De aandeelhouder met een meerderheidsbelang in Sedgwick is The Carlyle Group; Stone Point Capital LLC, Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ). Onex en andere managementinvesteerders zijn aandeelhouders met een minderheidsbelang. Ga voor meer informatie naar www.sedgwick.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/215042/sedgwick_logo.jpg

Related Links

http://www.sedgwickcms.com



SOURCE Sedgwick