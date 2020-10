De metamorfose van de distilleerderij Cointreau

GESCHIEDENIS EN KNOWHOW

Iedereen die de zeven luiken van het zintuiglijke traject doorloopt, doet een reis door de wereld en de tijd. Eeuwenoude kennis, toekomstgericht ondernemerschap, creatieve publiciteit en een iconische fles vormen samen een mix die het Maison Cointreau maar al te graag deelt met nieuwsgierige liefhebbers van sterkedrank en fans van zijn patrimonium. Het merk is een grote speller in het 'spiritoerisme' en een uitgelezen ingrediënt in meer dan 500 cocktails. Edouard Cointreau zelf startte meer dan 100 jaar geleden met geleide bezoeken aan de distilleerderij die sindsdien al meer dan een miljoen bezoekers aantrok.

7 LUIKEN

De eerste pogingen van Edouard Cointreau die de likeur in 1885 creëerde. Bezoek aan de indrukwekkende distilleerzaal waar de distilleerkolven getuigen van eeuwenoude kennis. Ontdekking van de aromatische kracht van de likeur met de 40 aroma's. Rariteitenkabinet van generaties visionaire ondernemers. Retrospectieve van de iconische publiciteitsarchieven, waaronder de eerste publiciteitsfilm van Cointreau gemaakt door de broers Lumières in 1898. Tête–à–tête met de tijdloze en baanbrekende fles die de wereld wist te veroveren. Planeet Cocktail, een complete visuele en smaakervaring.

OVER COINTREAU

Cointreau is leider in zijn marktsegment en wordt gebruikt in meer dan 500 cocktails. Sinds de oprichting in 1849 staat het Maison Cointreau voor authenticiteit, vooruitstrevend ondernemerschap en elegantie. De likeur in de beroemde vierkante fles is nog steeds dezelfde als de drank die visionair Edouard Cointreau creëerde. Zijn karakter en uitmuntende smaak zijn het resultaat van een zorgvuldige selectie en assemblage van schillen en essences van zoete en bittere sinaasappelen, een minutieus werk dat toevertrouwd is aan Meester–Distillateur Carole Quinton. Dankzij zijn onbetwistbare kwaliteit is de likeur een favoriet van vele mixologisten en krijgt hij een uitgelezen plek in de beroemdste bars ter wereld. De werken werden na een internationale aanbesteding toevertrouwd aan het agentschap GSM.

Distillerie Cointreau

Bezoek op afspraak www.cointreau.com

ALCOHOL SCHAADT DE GEZONDHEID. GENIET MAAR DRINK MET MATE.

