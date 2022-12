De Modis à AKKODiS : Transformation en cabinet de conseil

- Des services de conseil complets pour soutenir l'innovation au sein des entreprises -

TOKYO, 9 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Modis Ltd. (ci-après « Modis »), un fournisseur de solutions technologiques basé à Tokyo et une société du groupe Adecco, leader mondial des services de ressources humaines, va changer de nom. La société deviendra AKKODiS Consulting Ltd. à compter du 1er avril 2023. En conséquence, le nom des services fournis au Japon passera de Modis à AKKODiS à la date susmentionnée.

AKKODiS Consulting Ltd. prendra un nouveau départ avec le changement de nom de sa société et de sa marque commerciale. Elle abandonnera le secteur des services de ressources humaines dans lequel elle a opéré et exercera en tant que société de consulting fournissant des services de conseil complets pour soutenir l'innovation.

En février 2022, le groupe Adecco a acquis la majorité des actions émises d'AKKA Technologies (ci-après « AKKA »). AKKA et Modis ont ensuite été réunies pour créer AKKODiS, une entreprise mondiale d'ingénierie et de solutions numériques. AKKODiS est la deuxième plus grande entreprise au monde sur le marché de la recherche et du développement en ingénierie (ER&D), avec 50 000 employés répartis dans 30 pays. Elle offre des solutions uniques avec quatre lignes de services : Consulting, Solutions, Talents et Academy.

En lançant la marque AKKODiS au Japon, AKKODiS Consulting renouvellera son portefeuille d'activités pour faire du conseil son activité phare.

Caractéristiques d'AKKODiS Consulting

Fourniture de conseils complets entièrement pris en charge : AKKODiS Consulting s'appuiera sur un vivier nettement plus important de talents spécialisés dans le conseil en amont. Elle pourra également compter sur les plus de 9 000 ingénieurs pour accompagner pleinement ses clients et fournir un service de consulting complet. Le processus global comprend l'identification et l'analyse des problèmes sur le terrain, la formulation de solutions aux problèmes de l'ensemble de l'entreprise, ainsi que le développement, l'exploitation et la maintenance du système. En outre, l'entreprise s'efforcera d'offrir des services de conseil qui répondent aux besoins des clients et apportent une valeur élevée en développant différents types d'ensembles de services.

Le Tech Lab (nom provisoire) sera créé pour gérer le développement de technologies de pointe : Afin de développer la R&D dans de nouveaux domaines, AKKODiS Consulting va créer le Tech Lab (nom provisoire) pour rechercher des entreprises spécialisées et mener des activités de R&D en utilisant des technologies de pointe. Avec ce laboratoire, l'entreprise développera de nouveaux services et des contenus de formation.

Coordination avec 10 centres de livraison internationaux situés dans le monde entier : La société utilisera pleinement les ressources disponibles dans les centres de livraison internationaux exploités par AKKODiS Global en Europe et en Asie pour fournir des services qui intègrent rapidement les technologies et les connaissances internationales de pointe.

et en Asie pour fournir des services qui intègrent rapidement les technologies et les connaissances internationales de pointe. Amélioration du développement de service et des structures de performances de livraison : Au Japon, AKKODiS Consulting va améliorer et étendre la structure de son centre de livraison, où les services sont développés et les solutions fournies. Dans le même temps, l'entreprise diversifiera les parcours professionnels de ses ingénieurs participant à des projets internationaux et leur offrira davantage de possibilités de s'épanouir. De plus, AKKODiS Consulting soutiendra le développement de solutions en s'appuyant sur des technologies de pointe.

Investissement actif dans le développement des talents : L'entreprise améliorera le développement des talents de ses employés en créant et en proposant des formations de haut niveau. Les objectifs sont d'acquérir des compétences de conseil en amont et de former des ingénieurs capables de gérer le développement de technologies complexes et de pointe.

Vous trouverez ci-dessous un message du directeur et COO, Hidebumi Kitahara, qui prendra la tête de la transformation de Modis en AKKODiS.

« Récupérer les 30 ans perdus en 5 ans : Depuis l'éclatement de la bulle spéculative japonaise, le pays est entré dans une longue période de stagnation économique. Accablé par de nombreux problèmes comme la baisse du taux de natalité, le vieillissement de la population et la diminution de la main-d'œuvre, le Japon a été qualifié de "pays développé à problèmes" La stagnation économique peut s'expliquer de plusieurs façons, dont la lenteur de la mise en œuvre de la transformation numérique ; en d'autres termes, la numérisation de la société et des entreprises. »

« Sous Modis, nous fournissions déjà des services pour soutenir la transformation numérique des entreprises, mais avec ce nouveau départ en tant qu'AKKODiS Consulting, nous voulons atteindre des sommets encore plus élevés. En renaissant en tant que société de conseil qui accompagne la transformation numérique et commerciale des entreprises grâce à des services de conseil complets, allant du conseil en amont à l'exploitation et à la maintenance sur le terrain, nous voulons devenir un partenaire commercial qui soutient l'innovation des entreprises. »

« Avec AKKODiS Consulting soutenant la productivité des entreprises japonaises grâce à la puissance de la technologie, je pense que le Japon peut renaître comme "un pays développé qui résout les problèmes" Nous irons de l'avant avec la conviction que le Japon sera à nouveau le leader mondial, et si nous y parvenons, je pense que notre pays pourra récupérer les 30 années perdues en 5 ans. »

À propos de Modis

Modis Ltd. est membre du groupe Adecco, leader mondial des services de ressources humaines. Il s'agit de l'un des plus grands fournisseurs de solutions technologiques du Japon, avec plus de 9 000 ingénieurs et consultants. L'expertise combinée en informatique et en ingénierie permet de proposer une offre unique de solutions complètes, avec quatre lignes de services : Consulting, Solutions, Talents et Academy. Modis contribue au développement de l'industrie 4.0 grâce à ses technologies et à ses capacités de résolution de problèmes. L'entreprise s'efforce de réaliser une société où les individus et les organisations peuvent s'épanouir.

À compter du 1er avril 2023, Modis deviendra AKKODiS Consulting Ltd. et sa marque commerciale deviendra AKKODiS.

Site Web de Modis : https://www.modis.co.jp

À propos d'AKKODiS

AKKODiS est un leader mondial sur le marché de la R&D en ingénierie qui exploite la puissance des données connectées pour accélérer l'innovation et la transformation numérique. Avec une passion commune pour la technologie et le talent, 50 000 ingénieurs et spécialistes du numérique offrent une expertise intersectorielle approfondie dans 30 pays d'Amérique du Nord, et des régions EMEA et APAC. AKKODiS offre une vaste expérience industrielle et un solide savoir-faire dans des secteurs technologiques clés tels que la mobilité, les logiciels et les services technologiques, la robotique, les essais, les simulations, la sécurité des données, l'IA et l'analytique des données. L'expertise combinée en informatique et en ingénierie permet de proposer une offre unique de solutions complètes, avec quatre lignes de services (Consulting, Solutions, Talents et Academy) pour aider les clients à repenser leurs processus de développement de produits et commerciaux, à améliorer leur productivité, à réduire les délais de commercialisation et à façonner un avenir plus intelligent et plus durable.

Site Web d'AKKODiS : https://www.akkodis.com/

