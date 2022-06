De nouveaux associés rejoignent Heidrick & Struggles en Europe

LONDRES, 10 juin 2022 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de conseils en leadership et de solutions de talents à la demande, a accueilli deux nouveaux consultants dans son activité de recherche de cadres en Europe entre avril et mai 2022.

« Dans le paysage commercial actuel, nos clients recherchent des dirigeants agiles et performants, capables d'avoir un réel impact sur l'entreprise », a déclaré Claire Skinner, responsable régionale pour l'Europe. « Je suis très heureuse que nous élargissions le secteur des soins de santé et des sciences de la vie avec Silvia Eggenweiler et Aleid de Boer, qui apportent au cabinet une expérience combinée de 40 ans. Nos clients bénéficieront inévitablement de leur compréhension approfondie du secteur de la santé et des besoins en talents et en leadership qui y sont liés. »

Silvia Eggenweiler a rejoint Heidrick & Struggles en tant qu'associée au bureau de Francfort, forte de plus de 20 ans d'expérience. Dans le secteur des soins de santé, Silvia Eggenweiler est spécialisée dans le placement de talents dans des organisations locales et internationales de marketing et de vente. Auparavant, elle était associée dans les secteurs des sciences de la vie et des biens de consommation d'une autre société internationale de recrutement de cadres.

Aleid de Boer a rejoint Heidrick & Struggles en tant qu'associée au bureau d'Amsterdam, et apporte, elle aussi, 20 années d'expérience. De Boer conjugue son travail dans le secteur des biens de consommation et de la vente au détail avec son travail dans le secteur des sciences de la vie et des soins de santé, aidant les clients dans les domaines du leadership et de la succession, du suivi des talents ainsi que de l'évaluation des cadres. Avant de rejoindre Heidrick & Struggles, elle a travaillé pour d'autres cabinets de recrutement de cadres.

Eggenweiler et de Boer représentent deux ajouts féminins stratégiques dans les rangs des partenaires européens de Heidrick & Struggles depuis le début de l'année 2021.

