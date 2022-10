De nouveaux matériaux créent des véhicules électriques plus sûrs et plus silencieux

HOUSTON, 14 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Ascend Performance Materials a développé deux matériaux pour les véhicules électriques qui améliorent la sécurité et le confort des passagers. Le Starflam® X-Protect et le Vydyne® AVS de la société s'attaquent à deux défis uniques auxquels les constructeurs automobiles sont confrontés lors du développement de leurs plateformes de véhicules électriques.

Une sécurité inégalée

The Cadillac LYRIQ, which has been dubbed “crypt-quiet” and “the quietest car I can remember driving” by the press, sports an electric AC compressor mounting bracket made of Vydyne AVS, which effectively helps damp that component’s vibrations at the source while also providing structural support.

Le Starflam X-Protect est un nylon 66 ignifuge de pointe qui résiste à une exposition à une flamme directe de 1 100 °C pendant 15 minutes, surpassant ainsi les matériaux ignifuges standard et l'aluminium testé conformément à la norme SAE AS5127 (un test conçu à l'origine pour les applications aérospatiales).

Regardez Starflam X-Protect en action.

« La sécurité reste l'une des principales préoccupations des personnes qui envisagent d'acheter un véhicule électrique », a déclaré Ian van Duijvenboode, directeur principal d'Ascend pour l'e-mobilité. « Bien qu'ils soient relativement rares, une défaillance critique de la batterie et un emballement thermique peuvent se produire et le X-Protect a été conçu pour assurer la sécurité des personnes, même dans des circonstances extrêmes. »

Un amortissement des vibrations inégalé et l'un des véhicules les plus silencieux

L'équipe d'Ascend, composée d'ingénieurs en développement d'applications d'e-mobilité et de scientifiques spécialisés dans les polymères, a créé une nouvelle solution pour amortir le bruit, les vibrations et la dureté des véhicules électriques, qui produisent des vibrations à une fréquence 10 fois supérieure à celle des véhicules à moteur à combustion interne.

Le Vydyne AVS est un nouveau matériau d'ingénierie efficace pour amortir les vibrations à haute fréquence provenant de sources de bruit comme les moteurs et les compresseurs, ce qui se traduit par une réduction de 80 % de la pression sonore dans l'habitacle.

Le Vydyne AVS est notamment utilisé dans la Cadillac LYRIQ, que la presse a qualifiée d'« ultra-silencieuse » et de « voiture la plus silencieuse que je me souviens d'avoir conduite ». La LYRIQ est équipée d'un support de montage du compresseur de climatisation électrique fabriqué en Vydyne AVS, qui permet d'amortir efficacement les vibrations de ce composant à la source tout en fournissant un support structurel.

« Le Vydyne AVS est le fruit de nombreuses années de développement en ingénierie et de notre capacité unique à adapter le processus de polymérisation à des attributs spécifiques », a déclaré le Dr Steve Manning, directeur principal des matériaux d'ingénierie chez Ascend. « C'est un exemple de notre engagement à aider nos clients à innover et à relever les défis uniques engendrés par cette transformation vers l'électrification. »

Ascend présentera ses nouveaux matériaux, notamment ses produits à faible empreinte carbone, sous sa thématique Advancing Together au salon K 2022, du 19 au 26 octobre, dans le hall 6, stand A07.

À propos d'Ascend Performance Materials

Contact : Alison Jahn, +1 713 210-9809 [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1919859/Ascend_Performance_Materials_2023_Cadillac_LYRIQ.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1326397/ASCEND_Logo.jpg

SOURCE Ascend Performance Materials