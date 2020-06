De nouveaux « mix faits par les contributeurs » de TIDAL incitent les membres à découvrir de la musique et mettent en vedette les créateurs qui sont en coulisses

TIDAL dévoile également une capsule temporelle musicale avec un nouvel « History Mix »

NEW YORK, 22 juin 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, la plateforme mondiale de streaming et de divertissement, TIDAL, a annoncé deux nouvelles fonctionnalités d'écoute, Contributor Mix et History Mix. Les Contributor Mix dirigent les projecteurs sur les créatifs qui sont en coulisses en explorant minutieusement leurs discographies, tandis que les History Mix donnent aux membres la possibilité de se plonger dans leur propre historique d'écoute sur la plateforme. Les deux catégories de mix offrent aux membres de TIDAL une sélection peaufinée de listes de lecture, basée sur des modèles d'écoute, ce qui permet d'améliorer l'expérience personnalisée lors de l'utilisation de TIDAL.

Les Contributor Mix sont la prochaine évolution dans le développement d'un écosystème qui met en valeur toutes les personnes engagées dans le processus de création musicale. Les membres de TIDAL recevront une sélection soignée de listes de lecture concoctées par des contributeurs, s'appuyant sur leurs habitudes d'écoute et comprenant des morceaux de la discographie du contributeur. Les Contributor Mix seront également disponibles sur les pages de certains artistes pour offrir d'autres possibilités de découverte. Chaque mix peut offrir une sélection de plusieurs contributeurs comme Swizz Beatz, Max Martin, Tainy et Missy Elliott et un éventail de différents styles tels que le hip-hop, la pop, le jazz, le rock, la soul et le R&B. Tous les mix comprendront entre 25 et 50 des morceaux les plus populaires écrits ou produits par un artiste.

Les Contributor Mix font suite à la sortie, en 2019, de la fonctionnalité interactive de TIDAL qui crédite les artistes et intervenants et met en vedette les personnes essentielles pour donner vie à une chanson, des choristes et paroliers peu connus aux producteurs et ingénieurs de mixage. Chaque liste de lecture ajoute une nouvelle dimension à la découverte et permet aux membres d'apprécier la musique d'une manière nouvelle en explorant les innovateurs qui se profilent derrière certaines de leurs chansons préférées.

Par ailleurs, les History Mix de TIDAL présentent les archives musicales des utilisateurs avec trois types de listes de lecture, « All Time » (Historique), « Yearly » (Annuelle) et « Monthly » (Mensuelle), qui mettent en avant leurs titres les plus diffusés en remontant jusqu'en 2018. La liste de lecture « All Time » présente les 200 titres les plus écoutés par un utilisateur depuis qu'il a pris son abonnement ; la liste « Yearly » comprend les 100 titres les plus écoutés l'année précédente et la liste « Monthly » met en avant les 50 titres les plus écoutés chaque mois. Les History Mix peuvent être consultés directement sur la page d'accueil des utilisateurs dans l'application ou via TIDAL.com.

« TIDAL redouble d'efforts pour parfaire ses capacités de personnalisation, en offrant à ses membres des listes de lecture, des vidéos et des morceaux plus personnalisés, qui correspondent à leurs habitudes d'écoute actuelles », a déclaré Lior Tibon, directeur de l'exploitation de TIDAL. « Avec le lancement de Contributor Mix et History Mix, TIDAL poursuit son engagement à offrir aux membres les meilleures pistes d'exploration musicale en accordant de l'importance à l'équipe qui se profile derrière un tube et en leur permettant d'approfondir le lien avec leurs artistes préférés. »

Outre Contributor Mix et History Mix, TIDAL propose également « My Mix » et « My Video Mix », des listes de lecture audio et vidéo personnalisées, générées par un algorithme propriétaire influencé par la curation faite par des membres de l'équipe éditoriale experte de TIDAL et par les habitudes de streaming des utilisateurs. Vous pouvez consulter toutes les listes de lecture sur TIDAL.com.

À propos de TIDAL

TIDAL est une plateforme internationale de musique et de divertissement qui appartient aux artistes et rapproche les artistes et les fans grâce à un contenu original et unique, ainsi qu'à des évènements prestigieux.

Disponible dans 55 pays, le service de streaming compte plus de 60 millions de titres et 250 000 vidéos en haute qualité dans son catalogue ainsi que des séries vidéo originales, des podcasts, des milliers de listes de lecture sélectionnées avec soin et des découvertes d'artistes sur TIDAL Rising. Grâce à l'engagement de ses propriétaires à l'égard de la création d'un modèle plus durable pour l'industrie musicale, TIDAL est disponible en option premium et HiFi - ce qui inclut des enregistrements au format codec Master Quality Authenticated (MQA) et des enregistrements 360 Reality Audio de Sony.

