De nouvelles batteries Li-Ion Marine & Leisure d'Exide pour ravir les passionnés d'exploration

Fonction de chauffage intelligente pour des temps de recharge écourtés et facilités

La fonction de chauffage intelligente fait partie intégrante de ses fonctionnalités. Pour recharger la batterie, rien de plus simple : plus besoin de la retirer de son emplacement initial et de la stocker dans un endroit chaud jusqu'à ce qu'elle ait emmagasiné assez de chaleur. Au contraire , même si la température descend jusqu'à -20 °C, la batterie se réchauffera d'elle-même et se rechargera automatiquement dès que sa température aura atteint 0 °C.

Cela permet également de réduire le temps de recharge global : à partir de -20 °C et avec seulement 10 % d'énergie, une recharge standard de la batterie ne prendra que quatre heures (une heure de chauffage).

Se concentrer sur l'essentiel grâce à la fonction Bluetooth

La fonction Bluetooth a été installée en parallèle du déploiement de la stratégie de numérisation d'Exide. Elle permet à la gamme de gagner en valeur ajoutée.

En téléchargeant l'application Exide exclusive « M&L Li-Ion Monitor », les utilisateurs pourront avoir un contrôle total sur les fonctions principales d'une ou plusieurs batteries et sur les niveaux de performance. Elle s'avère particulièrement utile sur des batteries difficiles d'accès.

Par ailleurs, le Battery Management System (BMS) offre une protection contre les mauvais usages et rallonge la durée de vie initiale de la batterie. Les alertes BMS sont envoyées sur l'application et enregistrées. L'utilisateur est ainsi informé et peut réagir sans attendre.

Découvrez les avantages de la gamme :

Coûts de fonctionnement réduits : Une durée de vie multipliée par 3 et une énergie disponible multipliée par 2 par rapport aux batteries conventionnelles, pour un coût total d'utilisation optimisé

Une durée de vie multipliée par 3 et une énergie disponible multipliée par 2 par rapport aux batteries conventionnelles, pour un coût total d'utilisation optimisé Recharge rapide : Une acceptance de charge exceptionnelle permet une recharge rapide, quel que soit le niveau de charge de départ

acceptance Légèreté : Poids considérablement réduit par rapport à une batterie conventionnelle - moins 70 % !

Fonction de chauffage : Idéale quelle que soient les conditions climatiques, les batteries fonctionneront parfaitement jusqu'à -20 °C à l'utilisation ou la recharge

BMS : Fiabilité, performances optimales et protection contre les mauvais usages

Connectivité Bluetooth : Connectivité Bluetooth intégrée au BMS pour garantir un lien direct entre le BMS et notre application mobile. Disponible sur iOS et Android

Connectivité Bluetooth BMS BMS Android Des batteries 100 % certifiées pour un usage et un transport en toute sécurité : La gamme respecte strictement les réglementations européennes

Guido Scanagatta, Chef de produit senior, déclare : « Nous espérons que cette nouvelle gamme inspirera nos clients autant que le monde qu'ils explorent. Au gré de leurs aventures, ils peuvent compter sur une batterie puissante, sécurisée et fiable ainsi que sur ses technologies intelligentes et fonctions ergonomiques intégrées.

Nos clients peuvent profiter d'un BMS efficace, d'une fonction de chauffage pratique et d'un accès aux données de la batterie n'importe où, n'importe quand. Ils ne leur restent plus qu'à profiter de la vie. »

À propos d'Exide Technologies

Exide Technologies, leader des solutions de stockage d'énergie pour les marchés automobiles et industriels (www.exidegroup.com), a son siège situé près de Paris. Exide prend en charge le design, la fabrication et la commercialisation de technologies de batterie d'aujourd'hui et de demain et aux applications multiples : automobile, tout-terrain, manutention de matériaux, stationnaire, ferroviaire ou encore défense. La société se met au service des marchés internationaux en proposant des technologies d'excellence, son savoir-faire et ses services à haute valeur ajoutée par le biais de ses nombreuses marques réputées.

Exide Technologies agit en qualité d'équipementier de première monte pour les plus grands équipementiers automobiles et industriels. La société a dans ce cadre participé à de multiples avancées majeures en matière de stockage d'énergie, développant ainsi l'innovation sur ces marchés. Avec ses 2 sites de R&D, ses dix usines de production et ses trois usines de recyclage en Europe, Exide s'engage à faire profiter le monde de son industrie, sa production, son recyclage et son énergie grâce à ses solutions énergétiques de choix. Les clients Exide gagnent en productivité et performance. Exide Technologies commercialise des produits et des services d'une valeur annuelle d'environ 1,5 milliard d'euros.

