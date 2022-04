De nouvelles données révèlent que la préférence pour un emballage durable demeure forte dans un monde en évolution

86 % des consommateurs chez les jeunes générations (<45) se sont montrés disposés à payer plus cher pour un emballage durable

57 % des consommateurs sont « moins susceptibles » d'acheter des produits avec des emballages nocifs

74 % des consommateurs déclarent être intéressés par l'achat de produits avec des emballages réutilisables.

68 % des consommateurs ont choisi un produit en fonction de ses caractéristiques en matière de durabilité au cours des six derniers mois

AMSTERDAM, 22 avril 2022 /PRNewswire/ -- De nouvelles données révèlent que la demande des consommateurs pour des emballages écologiques et durables s'est révélée remarquablement stable et forte au cours des changements sociétaux de ces dernières années. Aujourd'hui, Trivium Packaging , publie son Global Buying Green Report 2022 (Rapport sur la consommation verte mondiale 2022), fondé sur une enquête menée auprès de plus de 15 000 consommateurs à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud au sujet de leurs valeurs et de leurs habitudes en matière d'emballage durable, notamment leur volonté de payer plus cher pour un emballage écologique, leur perception des matériaux et leur intérêt pour les emballages écologiques.

L'étude révèle une augmentation constante de l'engagement des jeunes consommateurs pour un mode de vie durable. 86 % des 45 ans et moins sont prêts à payer plus cher pour un emballage durable, contre 83 % pour les données du rapport Global Buying Green 2021 de Trivium. Les consommateurs ont renforcé leur engagement en faveur de l'emballage durable et continuent de montrer l'exemple en récompensant les marques qui adoptent l'emballage durable, traduisant leurs valeurs en comportements.

La principale conclusion est que la demande globale des consommateurs pour des emballages durables demeure élevée. 70 % s'identifient comme sensibles à l'environnement, soit 3 % de plus que l'an dernier. Selon de nouvelles données, 68 % des sondés ont choisi un produit en fonction de ses caractéristiques en matière de durabilité au cours des six derniers mois. Ce résultat reflète les deux tiers des consommateurs s'identifiant comme sensibles à l'environnement, et montre que les consommateurs traduisent leur sensibilisation en action.

Entre-temps, 74 % ont exprimé leur intérêt pour acheter des produits dans des emballages réutilisables. Les consommateurs veulent des produits dans des emballages recyclables, mais ils reconnaissent aussi l'intérêt de prolonger la durée de vie des emballages en les réutilisant. L'emballage réutilisable s'avère être une précieuse solution polyvalente pour les produits de consommation.

« Les données du rapport de cette année montrent clairement que la transition vers l'emballage durable est non seulement la bonne décision pour l'environnement, mais aussi la bonne décision pour toute entreprise », affirme Jenny Wassenaar, directrice du développement durable de Trivium Packaging. « L'emballage métallique est parfaitement aligné sur une économie circulaire. Une fois produits, les métaux existent pour toujours et peuvent être utilisés, réutilisés et recyclés indéfiniment sans aucune perte de qualité. »

Les marques risquent de réduire leur part de marché lorsqu'elles ne peuvent pas répondre à la demande des consommateurs pour des emballages durables. Les consommateurs sont 57 % moins susceptibles d'acheter des produits dans des emballages qu'ils jugent nocifs pour l'environnement. 44 % vont un peu plus loin et déclarent qu'ils « n'achèteront pas » de produits dans des emballages nocifs pour l'environnement. Par conséquent, il est important que les marques partagent toutes les caractéristiques de durabilité de l'emballage afin que les consommateurs puissent prendre des décisions éclairées.

« Les marques qui adoptent une approche plus holistique de la durabilité en intégrant les matériaux d'emballage dans leur circuit d'entreprise peuvent aider à faire de l'idée une réalité et renforcer leurs références en matière de durabilité », souligne Michael Mapes, PDG de Trivium Packaging. « Trivium a été un pionnier dans le développement de l'utilisation du métal dans les emballages, recyclable à l'infini, en offrant une gamme de solutions novatrices qui aident les marques à améliorer la durabilité des emballages. La demande des consommateurs pour des emballages écologiques est plus élevée que jamais, et les comportements des consommateurs en conséquence parlent d'eux-mêmes – les entreprises doivent suivre le mouvement. »

Pour télécharger le rapport complet et examiner un rapport plus détaillé propre à chaque région étudiée, rendez-vous sur www.triviumpackaging.com .

