De nouvelles fonctionnalités de visualisation en temps réel pour la sortie de la version 3.3 de Enscape

KARLSRUHE, Allemagne et NEW YORK, 6 avril 2022 /PRNewswire/ -- Enscape, leader des technologies de visualisation en temps réel, de rendu 3D et de réalité virtuelle dans le secteur de l'AEC, a annoncé aujourd'hui la sortie de Enscape 3.3.

Ces dernières années ont mis les architectes et les designers au défi de développer de nouvelles façons de travailler et de partager leurs conceptions. Beaucoup se sont tournés vers la technologie de visualisation. Enscape a connu une croissance annuelle de 50 % malgré la pandémie, démontrant que les concepteurs ont réalisé la valeur et le potentiel de l'intégration de nouvelles technologies dans les flux de travail de conception.

La dernière version de Enscape permettra aux architectes et concepteurs d'améliorer encore leur flux de travail de conception et de créer des visualisations en temps réel encore plus impressionnantes. Avec ces nouvelles fonctionnalités, les utilisateurs peuvent importer l'environnement d'un bâtiment, améliorer les visualisations des surfaces d'eau et de verre, ajouter dans les scènes de nouveaux matériaux et ressources sur le thème de l'éducation, entre autres. Le logiciel est désormais disponible dans une version entièrement localisée en japonais.

« Nous cherchons sans cesse de nouvelles façons d'aider nos clients à optimiser leurs flux de travail », explique Petr Mitev, vice-président du Visualization Product Group chez Enscape. « Avec cette nouvelle version, nous avons automatisé certains processus. Les concepteurs peuvent ainsi consacrer davantage de temps à leur travail et faire les bons choix et éviter de perdre un temps précieux à réunir les données nécessaires qui orienteront leur prise de décision. Nous continuerons également à améliorer la qualité de nos plateformes de visualisation et de partage en fonction des commentaires de la communauté. »

Nouveautés de la version Enscape 3.3 :

Contexte du site – Les utilisateurs peuvent désormais importer l'environnement d'un projet dans leurs rendus en utilisant les données du service OpenStreeMap. Il suffit d'ouvrir l'option Contexte du site et de saisir une adresse ou des coordonnées. Vous pouvez ensuite choisir d'importer tout l'environnement, ou bien les bâtiments et monuments, les rues et trottoirs ou la topographie.

– Les utilisateurs peuvent désormais importer l'environnement d'un projet dans leurs rendus en utilisant les données du service OpenStreeMap. Il suffit d'ouvrir l'option Contexte du site et de saisir une adresse ou des coordonnées. Vous pouvez ensuite choisir d'importer tout l'environnement, ou bien les bâtiments et monuments, les rues et trottoirs ou la topographie. Matériaux transparents dans les reflets – Les matériaux transparents se reflètent, améliorant la visualisation des surfaces d'eau et de verre dans les rendus. L'utilisation d'une carte graphique qui prend en charge le ray-tracing accéléré par matériel (série NVIDIA RTX et série AMD RX6xxx) est requise.

– Les matériaux transparents se reflètent, améliorant la visualisation des surfaces d'eau et de verre dans les rendus. L'utilisation d'une carte graphique qui prend en charge le ray-tracing accéléré par matériel (série NVIDIA RTX et série AMD RX6xxx) est requise. Ressources et matériaux sur le thème de l'éducation – De nouveaux matériaux et ressources de haute qualité sur le thème de l'éducation sont désormais disponibles : mobilier et fournitures scolaires, jouets, instruments de musique, équipements pour les espaces de récréation, panneaux acoustiques, et autres accessoires à utiliser dans des établissements scolaires. Le package de ressources comprend également une large collection de personnages en 3D.

– De nouveaux matériaux et ressources de haute qualité sur le thème de l'éducation sont désormais disponibles : mobilier et fournitures scolaires, jouets, instruments de musique, équipements pour les espaces de récréation, panneaux acoustiques, et autres accessoires à utiliser dans des établissements scolaires. Le package de ressources comprend également une large collection de personnages en 3D. Export canal Alpha – Cette nouvelle fonctionnalité d'export permet aux utilisateurs d'ajouter facilement des arrière-plans transparents aux images rendues.

– Cette nouvelle fonctionnalité d'export permet aux utilisateurs d'ajouter facilement des arrière-plans transparents aux images rendues. Fenêtre Enscape visible en permanence – Les utilisateurs peuvent épingler la fenêtre de rendu Enscape aux menus qui s'ouvrent avec le module de rendu, au premier plan de leur fenêtre de modélisation. Cela permet aux utilisateurs qui ne disposent pas de deux écrans ou plus de travailler dans le logiciel de modélisation et de voir les modifications instantanément au sein de la fenêtre Enscape épinglée au premier plan lorsqu'ils activent cette fonction.

– Les utilisateurs peuvent épingler la fenêtre de rendu Enscape aux menus qui s'ouvrent avec le module de rendu, au premier plan de leur fenêtre de modélisation. Cela permet aux utilisateurs qui ne disposent pas de deux écrans ou plus de travailler dans le logiciel de modélisation et de voir les modifications instantanément au sein de la fenêtre Enscape épinglée au premier plan lorsqu'ils activent cette fonction. Remplacement de matériaux – Vous pouvez désormais remplacer plus facilement vos matériaux Enscape directement depuis l'éditeur de matériaux avec cette option. Vous pouvez maintenant remplacer les fichiers de matériaux Enscape sans avoir à les importer et à les exporter manuellement.

– Vous pouvez désormais remplacer plus facilement vos matériaux Enscape directement depuis l'éditeur de matériaux avec cette option. Vous pouvez maintenant remplacer les fichiers de matériaux Enscape sans avoir à les importer et à les exporter manuellement. Optimisation de la synchronisation de la caméra – Les utilisateurs de Revit peuvent désormais profiter de la synchronisation de la caméra pour les vues en perspective et orthographiques, y compris la synchronisation du champ de vision en mode Perspective. Il y a aussi une pellicule d'appareil photo autour de la ligne de vision. Pour les utilisateurs Archicad, la synchronisation de la caméra est maintenant activée pour la vue orthographique.

– Les utilisateurs de Revit peuvent désormais profiter de la synchronisation de la caméra pour les vues en perspective et orthographiques, y compris la synchronisation du champ de vision en mode Perspective. Il y a aussi une pellicule d'appareil photo autour de la ligne de vision. Pour les utilisateurs Archicad, la synchronisation de la caméra est maintenant activée pour la vue orthographique. Migration des chargements – Les utilisateurs qui disposent d'un compte Enscape peuvent gérer les chargements et licences en ligne et profiter de fonctionnalités supplémentaires comme la création de galeries de panoramas et le partage de liens (ou l'annulation de partage). Les utilisateurs qui n'ont pas encore de compte Enscape peuvent facilement migrer les chargements existants.

– Les utilisateurs qui disposent d'un compte Enscape peuvent gérer les chargements et licences en ligne et profiter de fonctionnalités supplémentaires comme la création de galeries de panoramas et le partage de liens (ou l'annulation de partage). Les utilisateurs qui n'ont pas encore de compte Enscape peuvent facilement migrer les chargements existants. Prise en charge de SketchUp 2022 par Enscape – Enscape est désormais compatible avec la toute dernière version de SketchUp.

– Enscape est désormais compatible avec la toute dernière version de SketchUp. Version localisée en japonais – Le logiciel est désormais disponible dans une version entièrement localisée en japonais. Par ailleurs, de nouvelles ressources sur le thème du Japon viennent étoffer le catalogue.

« Enscape est un outil simple et facile à prendre en main qui offre des niveaux de créativité améliorés, repoussant encore les limites de l'expression de la conception et de la communication visuelle dans son ensemble », indique Joe Tubb, spécialiste senior en visualisation 3D chez ASD|SKY. « Enscape est particulièrement rapide et permet aux concepteurs d'aborder leurs choix de conception avec confiance, tout en leur offrant la possibilité d'explorer et d'expérimenter plusieurs solutions. »

Regardez les nouvelles fonctionnalités dans cette vidéo.

Pour en savoir plus, lisez ce billet de blog.

Obtenez un essai gratuit de 14 jours de Enscape 3.3 pour tester par vous-même la visualisation en temps réel.

À propos de Enscape

Enscape développe un logiciel de rendus en temps réel, de visualisation et de réalité virtuelle de haute qualité pour les professionnels du secteur de l'AEC qui intègre les flux de travail de conception et de virtualisation en un seul outil. Enscape donne aux concepteurs la possibilité de créer des rendus réalistes selon les données de planification existantes et de produire facilement des vidéos, des images panoramiques et des simulations de réalité virtuelle. Le logiciel Enscape est compatible avec Revit, SketchUp, Rhino, Archicad et Vectorworks. Il est utilisé par des agences d'architecture réputées dans plus de 150 pays.

En 2022, Enscape a fusionné avec Chaos, un développeur de technologies de visualisation qui donne aux artistes et aux concepteurs les moyens de créer des images et des animations de qualité photo dans toutes les industries créatives. La société nouvellement fusionnée crée un écosystème d'outils de visualisation 3D de bout en bout accessible à tous.

Pour plus d'informations, visitez les sites enscape3d.com/fr et chaos.com .

