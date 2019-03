De nouvelles limites sont atteintes: Hublot lance la montre officielle de la Coupe Du Monde De Cricket ICC 2019 et annonce la désignation de la légende du cricket Kevin Pietersen comme nouvel ami de la marque

L'édition limitée du chronographe Classic Fusion Coupe du monde de cricket ICC 2019 place Hublot dans le rôle de Maître du temps confirmé et montre officielle de la Coupe du monde de cricket ICC 2019 qui aura lieu cet été en Angleterre et au Pays de Galles.

Pour rester au courant des actualités, suivez : #ClassicFusionCricket #HublotLovesCricket

"Le chronométrage est essentiel au cricket. Le cricket est un jeu habile et passionné qui réunit des personnes issues des quatre coins du monde. Hublot partage cette passion mondiale et est fier et enthousiaste de dévoiler la montre officielle de la Coupe du monde de cricket ICC 2019 et de travailler avec la légende du cricket qu'est Kevin Pietersen," Ricardo Guadalupe, PDG DE HUBLOT

Hublot, l'horloger suisse, est passionné par ce sport. Il s'agit de la première marque de montres à travailler avec l'ICC (le Conseil international de cricket) et à entrer dans un partenariat pour soutenir ses épreuves de cricket de classe mondiale, y compris la Coupe du monde de cricket ICC de cet été, qui se déroulera en Angleterre et au Pays de Galles.

Le chronographe Hublot Classic Fusion Coupe du monde de cricket ICC 2019 est la deuxième montre sur le thème du cricket créée par Hublot La première avait été fabriquée dans le cadre d'une édition limitée pour la Coupe du monde de cricket ICC 2015, qui a été remportée par l'Australie.

La nouvelle montre célèbre à nouveau le cricket et reprend des éléments de la montre originale Hublot Coupe du monde de cricket fabriquée quatre ans auparavant.

Elle comporte dans son design un certain nombre d'éléments de caractère pour marquer l'association. Les éléments de détail de couleur grise et rouge au niveau du cadran, la lunette en céramique polie à la finition satinée et le bracelet en cuir et en caoutchouc s'inspirent de la palette de couleurs du logo de l'événement de cette année. Les aiguilles des compteurs jumeaux pour les minutes et les secondes du chronographe ont la forme de battes de cricket, le triple appliqué à midi représente le guichet en bois du batteur, et le fond saphir est décoré du logo de la Coupe du monde de cricket ICC 2019.

Le boîtier en titane poli à finition satinée de 45 mm loge un chronographe squelette automatique de calibre HUB1155, avec une date à 6 heures. Seules 100 unités seront fabriquées.

Lors de Baselworld 2019, Hublot annonce aussi la désignation d'un Nouvel Ami de la Marque, à savoir l'ancien capitaine d'Angleterre, Kevin Pietersen. Kevin était un batteur explosif et l'un des meilleurs joueurs de cricket de sa génération. Il a joué le dernier de ses 104 test-matches en 2014, et a marqué plus de 8 000 courses avec une moyenne de 47 pendant sa carrière internationale de test-matches.

Hublot travaille autour du thème du cricket depuis son partenariat avec la Coupe du monde de cricket ICC 2015. Aujourd'hui, l'horloger suisse compte aussi sur la légende australienne du cricket Michael Clarke comme Ambassadeur officiel, et sur le vice-capitaine de l'équipe indienne de limited overs cricket Rohit Sharma comme Ami de la Marque. En février, Hublot a annoncé la désignation de l'ancien capitaine vainqueur de la série de test-matches The Ashes et commentateur britannique Michael Vaughn comme Ami de la Marque.

Hublot est le Maître du temps confirmé et la montre officielle du festival de cricket de cet été, qui débutera le 30 mai lorsque l'Angleterre, à la fois pays hôte du tournoi et équipe très bien placée au classement, défiera l'Afrique du Sud. Cet été, à l'occasion de ce tournoi de 6 semaines, les 10 équipes qualifiées joueront les unes contre les autres selon un format de tournoi toutes rondes. Au total, il y aura 48 matches. La finale sera disputée le 14 juillet au sein de l'emblématique stade de cricket Lord's à Londres. Hublot chronométrera chacun des matches 50-over.

Le cricket est l'un des sports les plus populaires au monde. La Coupe du monde de cricket ICC 2015 a attiré un public mondial estimé à plus d'un milliard de personnes. L'année dernière, l'ICC a publié un projet de recherche qui a indiqué que plus de 300 millions de personnes participaient à ce sport dans le monde.

HUBLOT

Fondé en Suisse en 1980, HUBLOT est défini par son innovation, qui a commencé avec la combinaison très originale d'or et de caoutchouc. Cet « Art de la Fusion » vient de l'imagination de son président visionnaire, Jean-Claude Biver, et va vers l'avant grâce à son PDG Ricardo Guadalupe depuis 2012.

La sortie en 2005 de l'emblématique Big Bang, qui a reçu de nombreux prix, a ouvert la voie à de nouvelles collections porte-étendard (Classic Fusion, Spirit of Big Bang), avec des complications allant du simple au très sophistiqué, établissant l'ADN extraordinaire de la maison horlogère suisse et assurant sa croissance impressionnante.

Soucieux de préserver son expertise traditionnelle à la pointe de la technologie, et guidé par sa philosophie consistant à « Être le premier, différent et unique », l'horloger suisse a constamment une longueur d'avance, à travers ses innovations en matériaux (son Magic Gold résistant aux rayures, sa céramique aux couleurs vives, son verre saphir), et la création de mouvements de marque (Unico, Meca-10, Tourbillon).

HUBLOT s'engage entièrement à créer une marque de Haute Horlogerie avec un avenir visionnaire : un avenir mêlé aux événements clés de notre époque (la FIFA World Cup™, l'UEFA Champions League™, l'UEFA EURO™ et Ferrari) et aux meilleurs ambassadeurs de notre ère (Kylian Mbappé, Usain Bolt, Pelé).

Découvrez l'univers HUBLOT dans notre réseau de boutiques situées dans des villes clés à travers le globe : Genève, Paris, Londres, New York, Hong Kong, Dubaï, Tokyo, Singapour et sur HUBLOT.com

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES RÉFÉRENCE BOÎTIER FOND CADRAN & AIGUILLES 525.NF.0137.VR.WCC19 Titane Titane finition Verre saphir - Limitée à 100 poli et satin et Indice guichet 12.00 pièces finition verre Aiguilles en forme de satin saphir battes de cricket Diamètre: 45 mm Épaisseur: 13,40 mm RÉSISTANCE MOUVEMENTS À L'EAU LUNETTE BRACELET HUB1155 : Chronographie 5 ATM (50m) Céramique grise Sangles en cuir de veau gris et squelette à polie et finition caoutchouc noir avec fermoir à remontage satin boucle déployante en acier automatique 6 vis en titane inoxydable et coutures rouges Fréquence: 4 Hz en H (28 800 A/h) Puissance de réserve: 42 heures

