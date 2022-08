De olho no verão: qual o momento certo para realizar procedimentos estéticos e poder curtir a estação sem preocupação com o pós-procedimento?

O inverno é a época ideal para fazer alguns procedimentos estéticos, especialmente como preparação para o verão

SÃO PAULO, 22 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Entre as principais dúvidas sobre procedimentos estéticos, está a indecisão de qual período do ano é o mais adequado para realizá-los.

Segundo a dermatologista Dra. Eveline Bartels (CRM-MG 35403), "Durante o inverno, há menos incidência da radiação solar, o que evita, por exemplo, que alguns procedimentos que podem deixar pequenos hematomas na pele provoquem manchas permanentes".

Além disso, o inverno também é o período ideal para quem deseja realizar procedimentos como forma de preparação para o verão. "O tratamento mais buscado para quem está se planejando para o verão é a aplicação de bioestimulador de colágeno para recuperar a firmeza da pele e amenizar celulites. E como o bioestimulador tem efeitos progressivos, agora é o período mais adequado para sua realização", comenta a médica. Além disso, recomenda-se a não exposição ao sol após a aplicação.

Sculptra® é considerado top of mind na categoria bioestimuladores de colágeno por profissionais de saúde, segundo pesquisa realizada pela HSR Health, entre janeiro e abril de 2021¹, além de ser utilizado no Brasil há 18 anos. Sculptra® age estimulando a pele a produzir mais colágeno, uma proteína fundamental para manter a firmeza e sustentação da pele, que começamos a perder a partir dos 20 anos².

O produto pode ser aplicado em algumas áreas do rosto e corpo, como pescoço, colo, braços, abdômen, coxas e glúteos3,4. "Especificamente no bumbum, com a técnica Firm&Up, o bioestimulador de colágeno pode amenizar celulite relacionada à flacidez, dar mais volume e melhorar o contorno da região", explica Dra. Eveline.

Os resultados proporcionados pelo Sculptra® podem durar até dois anos5. O produto ainda é capaz de aumentar a produção de colágeno tipo l em 66,5%6.

Sculptra® é um produto utilizado em procedimento estético injetável que só pode ser aplicado em consultório por profissionais da saúde habilitados à prática.

