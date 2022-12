De totale marktwaarde van op de beurs verhandelde cryptoproducten daalde in november wereldwijd met 17%

LONDEN, 6 december 2022 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc.'s (het "Bedrijf" of "Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) analyse van Exchange Traded Products (ETP's) wereldwijd die cryptovaluta's als onderliggende activa hebben, lieten in de maand november een daling van 17% zien in de waarde van het totale beheerde vermogen van Assets Under Management (AUM), bijna parallel aan de daling van 15% in de marktwaarde van cryptovaluta in dezelfde periode.

Volgens Fineqia Research daalde het totale beheerde vermogen tussen 1 november en 1 december over 163 beursgenoteerde ETP's van $ 25,3 miljard naar $ 21 miljard. Twee ETP's die het FTX-token (FTT) als onderliggende waarde hadden, werden niet meer verhandeld, terwijl zes nieuwe ETP's zijn toegevoegd, waardoor het totaalaantal vermelde ETP's in 2022 is gestegen van 159 naar 163. De nieuwe ETP's hadden geen invloed op de totale waarde die een gecombineerd beheerd vermogen van ongeveer USD 5 miljoen vertegenwoordigen.

De ETP's omvatten Exchange Traded Funds (ETF's) en Exchange Traded Notes (ETN's). De totale waarde van cryptovaluta's daalde in november met 15% tot ongeveer USD 850 miljoen, meer dan 60% lager dan USD 2,2 biljoen in januari.

Op jaarbasis daalde de totale marktwaarde van crypto-ETP's met 64%, vergelijkbaar met een daling van 61% in de bredere cryptomarkt. Ondanks een toename van het aantal ETP's met 50% tot 163 in november vergeleken met 109 in januari, bedroeg het totale beheerde vermogen USD 21 miljard vergeleken met USD 58,5 miljard in januari. De prijs van bitcoin daalde met 65%, terwijl Ethereum in de periode van januari t/m november daalde met 67%.

"De prijs van cryptovaluta is gedaald als gevolg van het faillissement van FTX begin november", aldus Bundeep Singh Rangar, CEO van Fineqia. "We worden nog steeds geconfronteerd met de vervelende gevolgen van het FTX-faillissement die de financiële positie van andere bedrijven hebben verzwakt en sommige daarvan insolvent hebben gemaakt."

Een aantal aan crypto gerelateerde entiteiten hebben bekendgemaakt enigszins aan de ingestorte FTX te zijn blootgesteld. Deze bedrijven zijn onder andere Binance, BlockFi, Coinbase, Coinshares, Galaxy Digital, Genesis Global Trading en Voyager Digital.

ETH-prijzen zijn gekelderd door verkoop door mensen waarvan wordt aangenomen dat ze FTX hebben gehackt. Ze hebben naar schatting meer dan 50.000 ETH verkocht en beschikken immer nog over meer dan 200.000 ETH. Als ze nog meer ETH's zouden verkopen, zou de prijs ervan verder kunnen zakken.

De AUM van Ethereum (ETH) uitgedrukte ETP's daalde met 18%, terwijl de prijs van de cryptovaluta met 23% daalde van bijna USD 1.600 naar ongeveer USD 1.200. Het beheerde vermogen daarvan daalde van USD 6,5 miljard naar USD 5,3 miljard. ETH is een van de meest volatiele crypto-activa geweest, onderdeel van zowel een opwaartse als een neerwaartse trend van de afgelopen maanden.

ETP's met Bitcoin (BTC) daalden in de maand november bijna 17% van USD 16,8 miljard tot USD 14 miljard. Dat presteerde beter dan BTC, dat een daling van 20% leed tot ongeveer USD 16.500 op 1 november vergeleken met USD 20.600 in oktober. ETP's die alternatieve munten vertegenwoordigen, daalden met 15% en die met een mandje cryptovaluta's daalden met 17%.

Alle genoemde bedragen zijn in Amerikaanse dollars en alle prijzen van cryptovaluta zijn afkomstig van CoinMarketCap.

Alle ETF's en ETP's AUM zijn door de interne onderzoeksafdeling van Fineqia samengesteld uit openbaar beschikbare bronnen zoals 21Shares AG, Grayscale Investment LLC, VanEck Associates Corp., MorningStars, Inc. en TrackInSight SAS.

