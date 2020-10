De vluchten van GlobeAir kunnen nu wereldwijd op elk platform geboekt worden

GlobeAir maakt voorkeursroutes toegankelijk voor zakenreizigers en vakantiegangers

HÖRSCHING, Oostenrijk, 13 oktober 2020 /PRNewswire/ -- Terwijl COVID-19 nog altijd een impact heeft op het toerisme, vult privéjetmaatschappij GlobeAir de leemte op die is achtergelaten door lijnvliegtuigen die naar verwachting tegen januari 2021 slechts 40 % (EUROcontrol) van hun gebruikelijke aantal vluchten zullen kunnen uitvoeren. De Oostenrijkse luchtvaartmaatschappij integreert als eerste voorkeursroutes zoals Linz-Frankfurt, Genève-Parijs en München-Hamburg in het Global Distribution System (GDS), dat wordt aangedreven door World Ticket (WT). Lees meer op www.globeair.com/n/gds .

Om reizigers te helpen tijdens de COVID-19-crisis zal GlobeAir onder de IATA-luchtvaartmaatschappijcode W2 vluchten aanbieden aan meer dan 550.000 aanbieders van reisdiensten wereldwijd, waaronder Skyscanner, Expedia en Opodo.

Privéjetcharters zijn de betrouwbaarste manier om op de plaats van bestemming te geraken dankzij aangewezen terminals, geen drukte, bioveiligheid en aparte beveiligingsstations. Waar reizigers met een commerciële vlucht blootgesteld worden aan meer dan 700 contactmomenten, kunnen privéjets deze tot 20 verminderen, waardoor de kans op besmetting met 97 % afneemt.

"Door onze vluchten via het GDS-systeem beschikbaar te stellen, bereiken we een bredere doelgroep wereldwijd en bieden we zo een alternatief voor populaire Europese routes."

Bernhard Fragner, CEO GlobeAir.

Ongeveer zeven van de tien vliegtickets worden via GDS wereldwijd verkocht met Amadeus, Sabre, Worldspan en Galileo als bekendste gelieerde ondernemingen. GlobeAir zal gebruikmaken van een gecentraliseerd reserveringssysteem dat het gemakkelijker maakt om meerdere kanalen tegelijk te gebruiken zonder dat er sprake is van IT-problemen.

"We zijn blij dat we vluchten van GlobeAir kunnen verdelen via alle GDS-aanbieders in deze moeilijke tijden voor de luchtvaart."

Lasse Meilsoe, CEO van de Groep bij WTS.

Dankzij zijn uitgebreide bandbreedte kan GlobeAir reizigers helpen en hen de voordelen van de zakelijke luchtvaart laten ontdekken.

Perscontact

Monika Zvonic

Marketing Manager

[email protected]

+43 664 84 89 906

SOURCE GlobeAir