DEAC, premier opérateur de solutions de cloud computing et d'infrastructure informatique, lance myDEAC Digital Cloud Space

RIGA, Lettonie, 12 janvier 2023 /PRNewswire/ -- DEAC lance une plateforme informatique numérique qui intègre tous les services de centres de données et permet aux utilisateurs de créer et de gérer des serveurs virtuels et de commander d'autres services à tout moment.

La première phase de la plateforme myDEAC est déployée en Europe du Nord et conforme à la loi RGPD, et sera déployée à l'échelle mondiale en fonction des exigences locales de chaque région. La plateforme est développée par la section de recherche et de développement de DEAC sur la base des meilleures pratiques mondiales.

myDEAC Digital Cloud Space satisfait les besoins des clients pour mener à bien tout projet informatique avec des ressources rapides et accessibles, qu'il s'agisse d'un particulier, d'une startup ou d'une entreprise établie. Cette infrastructure informatique numérique remplit des objectifs que les clients connaissent déjà et favorise leur croissance grâce à des technologies émergentes telles que l'Internet des objets (IdO), l'intelligence artificielle (IA), le Web3 et bien d'autres. Le programme de partenariat myDEAC est également disponible. Comme cette plateforme utilise un modèle de paiement à la consommation, elle garantit l'absence de coûts dissimulés et vous permet de prévoir les dépenses à venir. Même si un client a besoin d'un service ou d'une solution qui n'est pas proposé par la plateforme virtuelle myDEAC, il est toujours possible de contacter l'équipe de soutien technique et de demander une solution personnalisée.

« Nos valeurs sont fondées sur le développement continu et les relations à long terme avec les clients. Nous adhérons au concept numérique des affaires et prévoyons de nous développer à l'échelle mondiale », a déclaré Andris Gailitis, PDG de DEAC.

Agissez intelligemment et inscrivez-vous sur myDEAC .

À propos de DEAC:

DEAC est un opérateur de premier plan de solutions de cloud computing et d'infrastructure informatique, au service de milliers de clients mondiaux. Fondé en 1999, DEAC est détenu par Quaero European Infrastructure Fund II, un fonds d'investissement en infrastructure géré par la société de gestion d'actifs Quaero Capital . DEAC propose des centres de données primaires à Riga et Vilnius en collaboration avec DLC et est présent dans les principales villes d'Europe. La société utilise des énergies renouvelables et respecte les normes de qualité les plus élevées.

