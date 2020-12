Débat sur les principales clés de la capitale mondiale du design de Chongqing lors de la cérémonie d'ouverture du YDIF

Plus de quatre cents invités venus d'Italie, des États-Unis, d'Allemagne, de France, de Suisse, d'Irlande et d'autres pays ont été rejoints par des experts issus d'organisations et d'institutions internationales de design pour débattre de futurs développements pour l'autonomisation des mises à niveau industrielles.

Une série de forums a été organisée sur les thèmes de l'innovation industrielle axée sur la conception, sur la conception associée aux sciences de la vie, et sur les valeurs industrielles remodelées par la conception.

Les débats ont porté sur le lien entre la conception et les sciences de la vie, et sur la manière dont l'optimisation industrielle associée à un nouveau modèle de développement de haute qualité peut être le moteur de la mise à niveau de l'industrie traditionnelle.

Marco Ricci a présenté l'origine et le caractère unique de la conception italienne à travers des exemples de cas passés, puis les racines historiques de la conception et de la fabrication originales en Italie.

Stefano Piontini a souligné l'importance d'une philosophie holistique, où les concepteurs doivent être capables d'exprimer des histoires à travers leurs œuvres.

L'exposition Yuelai International Convention and Exhibition City a pour ambition d'être une force motrice tandis que Chongqing s'efforce de devenir une capitale mondiale du design.

Les derniers développements en ce sens sont exposés au sein de l'exposition « Achievements Exhibition » (« Exposition des réalisations »), qui comprend les réalisations de divers secteurs comme l'électronique, l'IA, l'aérospatiale, la fabrication, l'Internet, l'automobile et l'équipement médical.

Des entreprises de premier plan dans le secteur, telles que Huawei, Ziguang, Changan Automobile et BOE, y participeront, le nombre total d'exposants ayant désormais dépassé la trentaine.

La surface au sol couvre environ 5 000 mètres carrés. Les visiteurs peuvent découvrir des expositions sur les dernières technologies et les réalisations de l'industrie manufacturière de Chongqing, mettant en évidence la puissance de l'innovation en matière de conception et des tendances de pointe.

D'ici 2025, Chongqing devrait devenir un foyer d'éducation pour les talents de la conception, un point de convergence où les entreprises de design se regroupent, un centre d'exposition des produits de design, la source de diffusion des informations sur la conception et une base de production où sont fabriqués des designs exceptionnels.

La nouvelle zone de Liangjiang a positionné la zone centrale de conception industrielle au sein de la ville d'exposition internationale de Yuelai, avec l'objectif de former un district avec de multiples parcs industriels. On estime que l'industrie manufacturière dans la nouvelle zone de Liangjiang atteindra l'échelle du trillion de yuans d'ici 2035.

https://www.ichongqing.info/2020/12/08/golden-keys-discussed-for-chongqing-world-design-capital-at-ydif-opening-ceremony/

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1372721/1.jpg

SOURCE iChongqing