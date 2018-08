Debates sobre diversidade em ações publicitárias marcam 9º FÓRUM DE MARKETING EMPRESARIAL

SÃO PAULO, 27 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- O LIDE – Grupo de Líderes Empresariais realizou no último final de semana o 9º FÓRUM DE MARKETING EMPRESARIAL no Hotel Sofitel Jequitimar, em Guarujá (SP). O evento teve a curadoria de Marcos Quintela, presidente do Grupo Newcomm e do LIDE Comunicação; Armando Ferrentini, presidente da Editora Referência; e Adonis Alonso, jornalista e presidente da Criatix Comunicação.

No LIDE Talks, "A Era da Fake News", o diretor-executivo do Estadão, Flavio Pestana, e o vice-presidente de Marketing do McDonalds, Roberto Gnypek, abordaram a responsabilidade dos grandes veículos no combate à disseminação de notícias falsas. Em "A Mídia do Século XXI", a diretora de Marketing do Grupo Petrópolis, Eliana Cassandre, e o presidente da ABAP e Dentsu Group, Mário D'Andrea, falaram sobre a relação entre marcas, agências e consumidores. Em "Criativos X Influencers", Quintela contou como é a gestão das redes sociais de sua filha, a atriz Pietra Quintela, de 10 anos.

Com o tema "Diversificar: como ir além", os painéis do Fórum debateram a diversidade em suas variadas formas. Em "Diversidade de Gerações", o CEO do Grupo Ogilvy no Brasil, Luiz Fernando Musa, a diretora de marketing da Heineken Brasil, Vanessa Brandão, e a head de marketing do SBT, Priscila Stoliar, revelaram como agências, empresas e veículos de comunicação têm lidado com a questão.

No painel "Diversidade: Discurso ou negócios?", Hugo Rodrigues, CEO e chairman da WMcCANN, Mônica Gregori, diretora de Marketing e Comunicação da Jequiti Cosméticos, e Paulo Secches, da Officina Sophia Conhecimento Aplicado, debateram até que ponto o discurso de diversidade das marcas é conveniência ou convicção.

"O evento foi um sucesso. Reunimos profissionais de comunicação e marketing das grandes empresas, veículos e agências brasileiros, promovendo discussões importantes e interações que podem gerar novos negócios", avalia Celia Pompeia, vice-presidente executiva do Grupo Doria.

