Débito Direto, que facilita o pagamento de contas de micro e pequenas empresas, é acelerada pelo Grupo Safira

SÃO PAULO, 23 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A fintech Débito Direto tornou-se solução muito utilizada para a organização e gestão financeira de micro e pequenas empresas, especialmente neste período de pandemia, por unificar todas as contas e boletos a serem pagos mensalmente e permitir o pagamento on-line de uma única vez, com melhores condições financeiras. Com seu propósito de ajudar pequenos empresários, a Débito Direto está em franco crescimento com o apoio do Grupo Safira, um dos principais do ecossistema de energia do País, que está investindo na fintech por meio do seu programa Si9 (Safira Inove), de aceleração de startups.

"Diante de um cenário desafiador de pandemia, a Débito Direto traz uma solução inovadora e prática para gerir as contas a pagar, através de uma plataforma totalmente digital. Identificamos os benefícios da fintech, seu potencial de escalabilidade e resolvemos investir no seu crescimento", afirma Mikio Kawai Jr., diretor executivo do Grupo Safira.

A Débito Direto possui 122 clientes ativos, movimentando, em média, cerca de R$ 5.000 mensais em cada cliente. Ela foi selecionada inicialmente pelo Safira Labs, programa de pré-aceleração do Grupo Safira, e agora está sendo apoiada pelo Si9. Em julho de 2020, a startup tinha um valuation em torno de R$ 2 milhões, e hoje seu valor de mercado deu um salto para R$ 50 milhões estimados.

Para ter acesso ao serviço, o empresário só precisa baixar o aplicativo gratuito ou pela web, e realizar o cadastro, informando dados pessoais e empresariais, que são validados em órgãos de proteção ao crédito e à Receita Federal.

A partir daí, basta inserir os boletos, somar o valor total e gerar uma única fatura, que será paga pela Débito Direto dois dias antes do vencimento de cada conta. O empresário escolhe a melhor data e condição de pagamento, ganhando até 10 dias para acertar seus boletos e a possibilidade de parcelar o pagamento no cartão, em até 10 vezes sem juros. Dependendo da condição, a Débito Direto concede até 5% de desconto.

A fintech também possui um serviço de antecipação de recebíveis, oferecendo mais facilidade para a gestão do fluxo de caixa das pequenas e médias empresas. A monetização da fintech se dá por meio do pagamento de uma taxa sobre as das transações, em percentuais bem abaixo daqueles praticados por instituições financeiras tradicionais.

https://debitodireto.com/

FONTE Débito Direto

Related Links

https://debitodireto.com/



SOURCE Débito Direto