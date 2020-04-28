Дебют десяти зарубежных проектов на Global Unicorn Fair: компания TOJOY дает стимул восстановлению мировой экономики

Экс-премьер-министр Австралии и председатель GLASE Кевин Радд (Kevin Rudd), глава совета директоров TOJOY Лу Цзюньцин (Lu Junqing); международный генеральный директор TOJOY и бывший международный вице-президент Apple Гэ Цзюнь (Ge Jun), президент Центра по вопросам Китая и глобализации (CCG) Ван Хуэйяо (Wang Huiyao); экс-глава Департамента стран Америки и Океании при Министерстве коммерции и старший исследователь CCG Цзян Шань (Jiang Shan); президент Китайской ассоциции международной торговли Цзинь Сю (Jin Xu); исполнительный вице-президент и генеральный секретарь Специальной комиссии по вопросам инвестиций в новые технологии Китайской ассоциации инвесторов Чжэн Жун (Zheng Rong) присоединились к представителям деловых кругов, инвестиционного сообщества и средств массовой информации из всех уголков земного шара. Мероприятие активно освещалось на платформах Baidu и The Economic Observer . Прямые трансляции онлайн-выставки собрали свыше 500 000 просмотров.

Возможности шэринг-экономики как фундамент для формирования совместного будущего

Эта сессия GUF прошла под тематическим названием "Global Vision - Win the Future" (Глобальное видение - победа в будущем). В мероприятии приняли участие десять международных компаний, специализирующихся на сферах новой экономики. В их число вошли австралийское предприятие отрасли вертикального фермерства E Agri, американский провайдер сервисов отельного клининга Renue, датская сеть супермаркетов Netto и многие другие. Онлайн-выставка позволила потенциальным китайским партнерам познакомиться с зарубежными компаниями для совместного освоения возможностей в сфере сотрудничества и совместного роста в Китае.

В ходе мероприятия г-н Гэ отметил: "Процесс экономической глобализации движется к большей открытости, инклюзивности и сбалансированности, что в конечном итоге создаст более взаимовыгодную среду". По мнению г-на Гэ, в дальнейшем предприниматели будут теснее взаимодействовать в вопросах интеграции ресурсов, использовать взаимные преимущества и совместными усилиями создавать новые формы промышленности, разделяя между собой плоды кооперативного экономического развития.

Г-н Радд подчеркнул, что глобализация внесла свой вклад в развитие экономии, торговли, науки и устранение бедности во многих странах мира. Однако сегодняшний кризис, вызванный пандемией коронавируса, повлияет на прогресс в этом направлении и потенциально сможет изменить как принципы существования глобальной цепочки поставок, так и экономические модели. Радд поприветствовал разработку и внедрение совместных экономических курсов, а также продвижение практических методов устойчивого развития, способствующих выбору правильного направления для будущей экономической глобализации.

Предприниматели, принимавшие участие в мероприятии, активно взаимодействовали с докладчиками и демонстрировали активный интерес к созданию партнерств с представленными компаниями. Руководство TOJOY надеется, что данное мероприятие даст толчок к освоению обширного потребительского рынка Китая зарубежными предприятиями, а также позволит компаниям и их партнерам извлекать преимущества из стремительных процессов устойчивого развития.

Единство мира в борьбе с COVID-19

На фоне глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса, компания TOJOY в очередной раз собирает глобальные ресурсы для преодоления ограничений и барьеров, пропагандируя принципы экономики совместного потребления.

Одним из наиболее значительных негативных последствий пандемии стало затруднение бизнес-процессов. Режим "паузы" в потоке экономических ресурсов неизбежно приводит к стагнации экономики. GUF вносит свой вклад в скорейшее возобновление нормальных бизнес-процессов. Экономическая эффективность этого онлайн-мероприятия не только поспособствует восстановлению китайской экономики, пережившей удар пандемии, но и поможет глобальной экономике пережить кризис в ожидании нового "рассвета".

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1160784/The_2nd_Global_Unicorn_Fair_held_online_business_system_TOJOY.jpg

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SOURCE ToJoy Shared Holding Group Co., Ltd.