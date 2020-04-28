Дебют десяти зарубежных проектов на Global Unicorn Fair: компания TOJOY дает стимул восстановлению мировой экономики

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ToJoy Shared Holding Group Co., Ltd.

Apr 28, 2020, 10:14 ET

ПЕКИН (BEIJING), 28 апреля 2020 г. /PRNewswire/ -- 26 апреля на собственной онлайн-платформе "Облачной ярмарки" компании TOJOY состоялась 2-я выставка Global Unicorn Fair (GUF). Спонсорами мероприятия, проходящего под эгидой Всемирного альянса экономики совместного потребления (GLASE) при поддержке Китайской ассоциации международной торговли, выступили компания TOJOY, а также Специальная комиссия по вопросам инвестиций в новые технологии при Китайской ассоциации инвесторов.  

The 2nd Global Unicorn Fair was held on the online business system TOJOY Cloud Fair.
The 2nd Global Unicorn Fair was held on the online business system TOJOY Cloud Fair.

Экс-премьер-министр Австралии и председатель GLASE Кевин Радд (Kevin Rudd), глава совета директоров TOJOY Лу Цзюньцин (Lu Junqing); международный генеральный директор TOJOY и бывший международный вице-президент Apple Гэ Цзюнь (Ge Jun), президент Центра по вопросам Китая и глобализации (CCG) Ван Хуэйяо (Wang Huiyao); экс-глава Департамента стран Америки и Океании при Министерстве коммерции и старший исследователь CCG Цзян Шань (Jiang Shan); президент Китайской ассоциции международной торговли Цзинь Сю (Jin Xu); исполнительный вице-президент и генеральный секретарь Специальной комиссии по вопросам инвестиций в новые технологии Китайской ассоциации инвесторов Чжэн Жун (Zheng Rong) присоединились к представителям деловых кругов, инвестиционного сообщества и средств массовой информации из всех уголков земного шара. Мероприятие активно освещалось на платформах Baidu и The Economic Observer. Прямые трансляции онлайн-выставки собрали свыше 500 000 просмотров.

Возможности шэринг-экономики как фундамент для формирования совместного будущего

Эта сессия GUF прошла под тематическим названием "Global Vision - Win the Future" (Глобальное видение - победа в будущем). В мероприятии приняли участие десять международных компаний, специализирующихся на сферах новой экономики. В их число вошли австралийское предприятие отрасли вертикального фермерства E Agri, американский провайдер сервисов отельного клининга Renue, датская сеть супермаркетов Netto и многие другие. Онлайн-выставка позволила потенциальным китайским партнерам познакомиться с зарубежными компаниями для совместного освоения возможностей в сфере сотрудничества и совместного роста в Китае.

В ходе мероприятия г-н Гэ отметил: "Процесс экономической глобализации движется к большей открытости, инклюзивности и сбалансированности, что в конечном итоге создаст более взаимовыгодную среду". По мнению г-на Гэ, в дальнейшем предприниматели будут теснее взаимодействовать в вопросах интеграции ресурсов, использовать взаимные преимущества и совместными усилиями создавать новые формы промышленности, разделяя между собой плоды кооперативного экономического развития.

Г-н Радд подчеркнул, что глобализация внесла свой вклад в развитие экономии, торговли, науки и устранение бедности во многих странах мира. Однако сегодняшний кризис, вызванный пандемией коронавируса, повлияет на прогресс в этом направлении и потенциально сможет изменить как принципы существования глобальной цепочки поставок, так и экономические модели. Радд поприветствовал разработку и внедрение совместных экономических курсов, а также продвижение практических методов устойчивого развития, способствующих выбору правильного направления для будущей экономической глобализации. 

Предприниматели, принимавшие участие в мероприятии, активно взаимодействовали с докладчиками и демонстрировали активный интерес к созданию партнерств с представленными компаниями. Руководство TOJOY надеется, что данное мероприятие даст толчок к освоению обширного потребительского рынка Китая зарубежными предприятиями, а также позволит компаниям и их партнерам извлекать преимущества из стремительных процессов устойчивого развития.   

Единство мира в борьбе с COVID-19

На фоне глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса, компания TOJOY в очередной раз собирает глобальные ресурсы для преодоления ограничений и барьеров, пропагандируя принципы экономики совместного потребления.

Одним из наиболее значительных негативных последствий пандемии стало затруднение бизнес-процессов. Режим "паузы" в потоке экономических ресурсов неизбежно приводит к стагнации экономики. GUF вносит свой вклад в скорейшее возобновление нормальных бизнес-процессов. Экономическая эффективность этого онлайн-мероприятия не только поспособствует восстановлению китайской экономики, пережившей удар пандемии, но и поможет глобальной экономике пережить кризис в ожидании нового "рассвета".

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1160784/The_2nd_Global_Unicorn_Fair_held_online_business_system_TOJOY.jpg  

Related Links

https://en.tojoy.com/

SOURCE ToJoy Shared Holding Group Co., Ltd.

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Дебют десяти зарубежных проектов на Global Unicorn Fair: компания TOJOY дает стимул восстановлению мировой экономики

News provided by

ToJoy Shared Holding Group Co., Ltd.

Apr 28, 2020, 10:14 ET