Début de la phase de pré-inscription mondiale pour Bless Global

Le premier MMORPG AAA GameFi : LE PROCHAIN CHAPITRE

Bless Global , le jeu P2E de Tigon Mobile qui vise à « étendre l'écosystème P2E », entre en phase de pré-inscription

Introduction du P2E dans la franchise Bless et annonce d'un nouveau MMORPG AAA GameFi

SÉOUL, Corée du Sud, 16 août 2022 /PRNewswire/ -- Tigon Mobile, une filiale de Longtu Korea, a récemment dévoilé sa dernière entrée dans la franchise Bless : Bless Global, le premier MMORPG AAA GameFi au monde qui combine la franchise Bless avec les mécanismes P2E (Play-to-Earn). La phase de pré-inscription pour Bless Global commence le 12 août 2022. Les joueurs peuvent visiter la page de pré-inscription ( http://bless.tigonmobile.com/ ) ou suivre le Twitter officiel de Bless Global pour participer à l'événement.

Publié par Tigon Mobile, une filiale de la société coréenne cotée en bourse Longtu Korea, Bless Global sera la première tentative de la société pour créer un jeu AAA dans le contexte du Web3.

Longtu Korea aurait plusieurs jeux AAA planifiés pour des sorties futures. Les titres emblématiques de la société, Sword and Magic et Yulgang Mobile, ont été aimés et soutenus par plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. En tant qu'éditeur de jeux, Longtu Korea a satisfait plus de 200 millions d'utilisateurs au cours de la dernière décennie.

Depuis son lancement, le titre GameFi Yulgang Global publié par Longtu Korea a été bien reçu par plus de 5 millions d'utilisateurs. Bless Global, le dernier titre en date de la société, dépasse de loin Yulgang Global en termes d'échelle de développement et de modèle économique. Par conséquent, on attend de ce jeu qu'il touche un bien plus grand nombre de joueurs.

Pour apporter une expérience Web3 transparente aux joueurs, PocketBuff, résultat de l'effort de collaboration entre Tigon Mobile et Game Space, sera la plateforme qui soutiendra les transactions NFT relatives à Bless Global.

Le jeu PC original Bless, un MMORPG médiéval-fantastique développé par Neowiz, a reçu des éloges unanimes dans les médias pour son étonnante qualité visuelle depuis son lancement. Propulsé par l'Unreal Engine 4, Bless Unleashed, le remake daté de 2021 du jeu Bless de Neowiz, est devenu un autre succès mondial sur les plateformes de jeu principales.

Le jeu Bless original a également acquis une large reconnaissance en Asie. Longtu Game, la société mère de Longtu Korea, a développé et édité Bless : Ember Storm, un jeu mobile récent basé sur la franchise Bless. Depuis son lancement le 23 septembre 2021, le jeu s'est classé au 12ème rang des jeux les plus rentables de l'App Store.

Optimisé pour les appareils mobiles, Bless Global hérite également de l'univers et de l'histoire du jeu Bless original sorti sur PC. Ce jeu médiéval-fantastique illustre parfaitement un monde magique prenant vie par la combinaison d'histoires épiques et de graphismes de niveau console. Le jeu profite de réactions dynamiques lors des batailles et d'une expérience de combats sur mobile sans entraves, et offre une aventure immersive et épique à tous les joueurs !

En dehors des batailles, les joueurs pourront exploiter des ressources dans le jeu à travers le système P2E et les échanger avec d'autres joueurs sur la plateforme.

Selon le porte-parole de Tigon Mobile, Bless Global sera lancé sur plusieurs plateformes (y compris mobile et PC) afin de garantir l'accessibilité et un plaisir continu pour tous les utilisateurs. En ce qui concerne le système P2E, Tigon Mobile a déclaré qu'elle se consacrait à l'expansion de l'écosystème de la plateforme et à l'intégration des fonctionnalités du jeu dans cette dernière.

Bless Global est maintenant disponible pour la pré-inscription. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, rendez-vous sur le site officiel ( http://bless.tigonmobile.com/ ) pour plus de détails.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1875716/BlessGlobal_1280720_080801_kgu.jpg

SOURCE Longtukorea