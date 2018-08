Debut del dispositivo Honor Magic 2 en el marco de la IFA 2018

"El lanzamiento del Honor Magic hace dos años introdujo el concepto del smartphone con IA", dijo el Sr. George Zhao, presidente de Honor. "El Honor Magic de primera generación fue un smartphone que marcó una era y transformó la industria. Además de las funciones de IA que hacen de él un teléfono verdaderamente inteligente, el diseño innovador de panel curvo y la potencia de recarga de 40W del Honor Magic han redefinido el diseño de los smartphones y se han convertido en un punto de referencia para todos los celulares. La evolución de estos dispositivos futuristas insignia es seguida de cerca por las industrias de los smartphones y la IA, y ahora presentamos el Honor Magic 2".

Ante la intensa competencia en los mercados internacionales, muchas marcas de smartphones se esfuerzan por enriquecer la experiencia del usuario al ofrecer una pantalla con visor integral. No obstante, la mayoría si no es que todos los celulares con esta nueva característica han sacrificado la sencillez de uso y la experiencia fotográfica. Los diseños se concentran únicamente en el despliegue en pantalla y las mejoras de imagen, pero no consiguen transformarlas en valor agregado auténtico para el usuario.

Por su parte, la función inteligente Magic Slide del Honor Magic 2 está diseñada para dar una visión integral en pantalla sin comprometer otras funciones prácticas. La cámara oculta frontal permite una proporción pantalla-cuerpo cercana a 100%, superando así el reto de incorporar una cámara a un diseño sin agujeros. Brinda una experiencia visual superior con gran comodidad y practicidad que redefinen el valor de un smartphone de pantalla completa.

Al deslizar la pantalla superior, los usuarios pueden activar de manera instantánea todas las funciones de IA. Esta innovación en diseño se basa en la ciencia ergonómica.

Además de su revolucionario diseño, el Honor Magic 2 es el primer smartphone de Honor que cuenta con procesador Kirin 980, liberando así el vanguardista desempeño de la IA y poniendo el listón aún más alto en términos de rendimiento y experiencia del usuario de smartphones.

Además, el nuevo Magic 2 viene con Magic Charge de 40W para máxima potencia de recarga. A fin de brindar aún mayor seguridad, el smartphone cuenta con 15 capas de protección. El celular puede identificar automáticamente la batería, el cable y el cargador para encender el Super Charger únicamente cuando los tres elementos han sido identificados como seguros.

El Honor Magic debuta en Alemania y se convierte en un dispositivo insignia clave que ve la luz en una exposición de clase mundial a fin de reafirmar la confianza de la empresa en su más reciente modelo. En la primera mitad de 2018, Honor registró un destacado aumento interanual de 150% en volumen de ventas internacionales fuera de China. Tras el reciente lanzamiento de Honor 10 y Honor Play, el Honor Magic 2 seguirá siendo el motor que lleve a Honor a la meta de convertirse en una de las cinco principales marcas de smartphones en tres años.

