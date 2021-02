Début du processus de clôture pour la Central Park Tower, le plus grand immeuble résidentiel au monde

« Maintenant que le processus de clôture a commencé, les résidents pourront bientôt profiter de la qualité exceptionnelle et du style de vie unique qu'offre la Central Park Tower, » a déclaré Gary Barnett, fondateur et président d'Extell Development Company. « Proposant des biens immobiliers de premier ordre et des prix exceptionnels qui reflètent le marché d'aujourd'hui, la Central Park Tower est le meilleur endroit où investir à Central Park. C'est un immeuble unique au monde. »

La Central Park Tower, conçue par le cabinet d'architectes Adrian Smith + Gordon Gill Architecture (« AS+GG ») spécialisé dans la conception de structures saisissantes, écoénergétiques et à haut rendement à l'échelle mondiale, s'est récemment vu décerner le prix d'excellence 2021 dans la catégorie du « plus impressionnant immeuble mesurant plus de 400 mètres de haut » par le Council on Tall Buildings and Urban Habitat (« CTBUH »).

Alliant composants en verre, en acier inoxydable au fini satiné et détails verticaux et horizontaux captant la lumière, la façade de la tour met en valeur le jeu des textures et des lumières. S'inspirant des particularités extérieures spectaculaires, la firme de designers d'intérieur Rottet Studio a créé des espaces intérieurs très sophistiqués grâce à des finitions personnalisées uniques et élégantes. Les 179 résidences de deux à huit chambres commencent au 32e étage de l'immeuble, leur superficie variant entre 133 mètres carrés et plus de 1 625,80 mètres carrés.

Situé dans la tour résidentielle la plus haute jamais construite, le Central Park Club est l'un des clubs privés les plus fermés au monde. Il offre près de 4 645 mètres carrés de commodités de luxe soigneusement aménagées sur trois étages; une expérience unique et un service cinq étoiles attendant les clients à chaque étage. Ce qui caractéristique particulièrement le Central Park Club est le 100e étage, où se trouve le club résidentiel privé le plus élevé au monde. Les autres installations comprennent une vaste terrasse extérieure avec piscine et cabanes pour se divertir; une salle de projection privée, un salon pour les résidents et une salle de jeu pour les préadolescents au 14e étage. En outre, le 16e étage est entièrement réservé aux installations de mise en forme et de bien-être, avec notamment une salle de sport dotée des équipements dernier cri, une salle d'entraînement, un terrain de squash/basket, une salle de soins de spa et plus encore. Par ailleurs, même si les résidents peuvent entrer par le hall résidentiel privé de la 57e rue, l'immeuble comprend également une porte discrète et gardée par un majordome sur la 58eRue.

Au pied de la Central Park Tower se trouve le premier grand magasin de Nordstrom. S'étendant sur près de 29 728,97 mètres carrés, sept étages, ce magasin a ouvert ses portes en 2019 et constitue la déclaration la plus importante de la marque. Les résidents de la Central Park Tower auront un accès privilégié au magasin phare de Nordstrom. Cette collaboration rare est la première pour le détaillant. Ce programme de style de vie unique offre aux résidents une planification exclusive dans les résidences et en magasin. Certains des privilèges comprennent des réservations garanties pour tous les services des trois restaurants de Nordstrom, ainsi qu'un accès direct aux deux bars et au café du détaillant. Les résidents auront également droit à des expériences culinaires résidentielles et en club, à des soins de beauté et de spa, à des soins cliniques de la peau, à des stylistes personnels pour les garde-robes de la maison et divers avantages en magasin, dont l'accès anticipé aux nouvelles marques et collections, et un accès prioritaire aux événements de mode sur invitation seulement.

Extell co-développe la Central Park Tower avec SMI USA (« SMI »), la filiale américaine de Shanghai Municipal Investment, une importante société d'investissement en infrastructures à l'origine de la prestigieuse Shanghai Tower, le deuxième immeuble le plus haut du monde. Lendlease, l'une des plus grandes entreprises de gestion des biens immobiliers, d'infrastructures, du développement et de la construction au monde, était responsable des travaux de construction de la Central Park Tower.

Extell Marketing Group et Corcoran Sunshine Marketing Group sont les agents de vente et de marketing exclusifs de la Central Park Tower. Les prix des résidences disponibles actuelles de la Central Park Tower commencent à 6,5 millions de dollars. Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour fixer une visite privée des résidences modèles récemment achevées, veuillez appeler au 212-957-5557 ou consulter le site www.centralparktower.com .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1444475/Extell_Development_Company_New_York_Skyline.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1444474/Extell_Development_Company_Central_Park_Tower.jpg

http://www.centralparktower.com



SOURCE Extell Development Company