Decarbonizzazione, trasporti pubblici e mobilità aerea urbana, argomenti chiave in occasione del Tomorrow.Mobility World Congress 2022

BARCELLONA, Spagna, 7 ottobre 2022 /PRNewswire/ -- La seconda edizione del Tomorrow.Mobility World Congress (TMWC), l'evento internazionale che promuove la progettazione e l'adozione di nuovi modelli di mobilità urbana sostenibile, si terrà a Barcellona dal 15 al 17 novembre con lo slogan What Moves You? Organizzato congiuntamente da Fira Barcelona ed EIT Urban Mobility, iniziativa dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, organismo dell'Unione europea, l'evento riunirà 80 esperti internazionali e oltre 100 aziende espositrici per tracciare insieme il piano d'azione per il futuro della mobilità.

Decarbonisation, Public Transportation and Urban Air Mobility, key topics at Tomorrow.Mobility World Congress 2022

Le sessioni affronteranno le principali sfide in materia di mobilità come rendere i trasporti pubblici una priorità globale in un contesto di aumento dei prezzi dell'energia, utilizzando zone a basse emissioni, elettrificazione e micromobilità per raggiungere la neutralità carbonica e sviluppare in sicurezza la mobilità aerea urbana (UAM). Altri argomenti chiave dell'evento includono la mobilità come servizio, la micromobilità, la logistica Last Mile, il trasporto digitale e futuro, le infrastrutture di trasporto, la transizione e l'efficienza energetica.

Tra gli esperti che parteciperanno alla discussione vi sono: Kelly Larson, alla guida del team Road Safety & Drowning Prevention di Bloomberg Philanthropies; Karen Vancluysen, Segretaria generale di POLIS; Marco te Brömmelstroet, Professore di Urban Mobility Futures presso l'Università di Amsterdam; Thomas Geier, Research and Policy Officer presso le European Metropolitan Transport Authorities; Maria Tsavachidis, CEO di EIT Urban Mobility; e Winfry Hermann, Ministro dei trasporti del Baden-Württemberg (Germania). Nelle tre giornate del congresso saranno presentati in anteprima due studi sull'approccio "La città dei 15 minuti" e sullo sviluppo di UAM.

Tomorrow.Mobility presenterà inoltre uno spazio espositivo in cui aziende come Deloitte, BSM, Moventia, RACC, Renfe, Keolis e Mercedes esporranno i loro nuovi prodotti. All'evento parteciperanno anche molte istituzioni come AMB, FGC, TMB, CARNET ed ETRA.

Una piattaforma di conoscenze allargata

Il TMWC si terrà congiuntamente allo Smart City Expo World Congress e a PUZZLE X, creando un mix di eventi senza precedenti. Lo Smart City Expo World Congress è il principale summit internazionale per le città e le soluzioni urbane intelligenti e nella sua edizione 2022 riunirà oltre 1000 espositori, 400 relatori e oltre 20.000 visitatori provenienti da oltre 100 Paesi e regioni diversi. PUZZLE X mira a cogliere il potenziale dei materiali di frontiera per risolvere alcune delle sfide che la società si trova ad affrontare. I materiali di frontiera e avanzati includono i materiali quantistici, i materiali bassodimensionali, i materiali 2D come il grafene, i materiali avanzati e i compositi intelligenti, ecc.

