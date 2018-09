Deccan Odyssey condecorado como o principal trem de luxo da Ásia pela quinta vez consecutiva

MUMBAI, Índia, 4 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- O principal trem de luxo da Índia, Deccan Odyssey, fez história no World Travel Awards (WTA) após ter sido escolhido o trem de luxo líder da Ásia pela quinta vez consecutiva. O destacado trem de luxo do país é conhecido por suas rotas majestosas e serviço exemplar. Os vencedores do prestigioso prêmio foram anunciados em uma cerimônia brilhante, realizada no Intercontinental Grand Stanford Hong Kong em 3 de setembro de 2018.

Nidhi Gopal, senior general manager, Deccan Odyssey (centre), is all smiles as she collects the winner’s trophy for the luxury train. Deccan Odyssey has been voted as Asia’s Leading Luxury Train at the World Travel Awards held in Hong Kong recently.

Segundo Arup Sen, diretor de projeto especiais da Cox & Kings, "O Deccan Odyssey ultrapassou a definição de luxo com seu incomparável serviço e deslumbrante design, que não somente oferecem conforto inimaginável, mas também uma janela rara para visitar a Índia. O WTAs reconhece a excelência do trem na oferta de experiências exclusivas e rotas extraordinárias".

O único trem de luxo da Índia a atravessar todos os principais destinos turísticos, o Deccan Odyssey é também um portão de entrada para segredos culturais do país pouco conhecidos. No suntuoso trem, descobre-se mais de uma faceta da Índia – em qualquer uma das suas seis encantadoras rotas. O palácio móvel leva os passageiros por Maharashtra, Gujarat, Karnataka, Rajasthan, Andhra Pradesh, Goa e Delhi, a depender de suas escolhas de itinerário.

O trem abriga também quatro esplendorosas suítes presidenciais de requintada decoração e com todas as comodidades modernas.

A bordo, dois restaurantes gourmet, o Waavar e o Utsav, ajudam os clientes a saborear especialidades locais de cada um dos muitos diversos estados por quais o trem passa. Eles são complementados por um bar completo, um lounge e mesmo um spa e um salão de beleza. O trem real também ostenta recursos e comodidades únicas, a exemplo de conectividade Wi-Fi 24 horas/7 dias por semana, telefones celulares e TVs LCD em todas as cabines.

O World Travel Awards é considerado por muitos como o 'Oscar do setor de viagens', que celebra a excelência do turismo mundial.

Sobre o Deccan Odyssey

O Deccan Odyssey possui 21 vagões, dos quais 12 são de passageiros com capacidade para oito pessoas por vagão (10 passageiros/ vagão luxo, 4 acomodações duplas (cupês) por vagão - 2 vagões suíte presidencial, 2 acomodações duplas (cupês) por vagão), 1 vagão conferências/entretenimento, 2 vagões-restaurante, 2 vagões-geradores com armazenamento de bagagem, 2 dois vagões de equipe, 1 vagão-spa, 1 vagão-bar. A capacidade do trem é de 88 passageiros.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/738573/WTA_Deccan_Odyssey.jpg

FONTE Deccan Odyssey