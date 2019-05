Declaração da diretoria da Snowflake

SAN MATEO, Califórnia, 1 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A diretoria da Snowflake gostaria de agradecer Bob Muglia por seus incansáveis esforços e dedicação para a construção da empresa Snowflake durante os últimos cinco anos. Bob é um líder de alta integridade e nos deixa com uma excelente reputação. Esperamos trabalhar com Bob durante esta transição e desejamos-lhe muito sucesso em seus futuros empreendimentos.

"Foi uma honra e um privilégio liderar a equipe da Snowflake durante os últimos cinco anos, enquanto construímos o melhor armazenamento de dados em nuvem de todo o mundo", disse Bob Muglia. "Nosso sucesso é baseado em nossos valores, sendo o principal deles colocar o cliente em primeiro lugar. Estou ansioso para prestar assistência como consultor durante a transição e tenho certeza de que a equipe da Snowflake levará nosso sucesso para o próximo nível".

