Declaração da Gramercy sobre o acordo entre a Argentina e seus credores

GREENWICH, Connecticut, 4 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A Gramercy Funds Management emitiu a seguinte declaração após o governo argentino anunciar, hoje, um acordo entre a Argentina e um importante subgrupo de seus credores.

"Acreditamos que esse avanço consensual é mais uma etapa importante na abordagem de colaboração necessária para ajudar a enfrentar os desafios da dívida argentina", disse Robert Koenigsberger, fundador e CIO da Gramercy. "Esse acordo permitirá que o país mantenha um nível de crescimento elevado, reduza a pobreza e que mais argentinos satisfaçam suas aspirações legítimas para que suas famílias tenham um padrão de vida melhor. E tudo isso é essencial para melhorar a solvência e romper o ciclo de expansão e contração com financiamento externo."

"A Gramercy continuará trabalhando de perto com as autoridades argentinas e outras partes interessadas para não só finalizar esse importante acordo de negociação de dívida, mas também para abrir o caminho para mais investimentos na Argentina que promovam o crescimento e sejam financeiramente sustentáveis", concluiu Koenigsberger.

Sobre a Gramercy Funds Management

A Gramercy é uma gestora de investimentos dedicada aos mercados emergentes com sede em Greenwich, Connecticut e escritórios em Londres e Buenos Aires. Fundada em 1998, a empresa de US$ 4,75 bilhões busca oferecer aos investidores retornos superiores ajustados ao risco utilizando uma abordagem completa para os mercados emergentes, com suporte de uma plataforma institucional transparente e robusta. A Gramercy oferece estratégias alternativas e de posições longas em todas as classes de ativos em mercados emergentes, inclusive soluções de capital, crédito privado, títulos de dívida com alto risco de inadimplência, dívidas em moeda local e em dólares americanos, obrigações corporativas de alto rendimento e situações especiais. A Gramercy é uma consultora de investimento registrada na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) e signatária dos Princípios para o Investimento Responsável (PRI) das Nações Unidas. A Gramercy Ltd, sua afiliada, está registrada na FCA. Para saber mais, visite www.gramercy.com

