Declaração Política das Nações Unidas sobre a Cobertura Universal de Saúde finalmente considera a importância da saúde bucal

Saúde bucal incluída na pauta da saúde global

GENEBRA, 17 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A FDI World Dental Federation - FDI (Federação Odontológica Mundial FDI) recebe com satisfação o compromisso há muito tempo devido de fortalecer a saúde bucal apresentado na Declaração Política da ONU sobre a Cobertura Universal de Saúde (CUS). A declaração será oficialmente adotada pelos líderes globais no Encontro de Alto Nível da ONU sobre a CUS a ser realizado no dia 23 de setembro em Nova York.

"A saúde bucal é uma das áreas mais negligenciadas da saúde global e por isso aplaudimos os líderes mundiais pelo compromisso inovador que apodera a Declaração Política da ONU para valorizar a importância dessa área", disse Dr. Gerhard Seeberger, presidente da FDI. "É agora vital que a Declaração seja convertida em ações concretas e sustentáveis a nível nacional."

A saúde bucal é essencial para a saúde e o bem-estar geral em todas as fases da vida, mas a má higiene bucal continua a ser uma epidemia silenciosa que aflige aproximadamente 3,58 bilhões de pessoas, mais do que a metade da população mundial. As doenças bucais, como as cáries dentárias, as doenças da gengiva e o câncer bucal são as formas mais comuns de doenças não transmissíveis evitáveis e provocam efeitos durante toda a vida, incluindo dores, desconforto, desfiguração e até mesmo a morte. Os principais fatores de risco para as doenças bucais são o uso de tabaco, o abuso do álcool e o consumo de açúcar.

Embora a maioria das doenças bucais seja evitável, estima-se que o número de pessoas portadoras de doenças bucais não tratadas apresentou um aumento de 38% desde 1990. As doenças bucais representam a quarta doença com o tratamento mais caro custeado pelo próprio indivíduo.

"A CUS proporciona uma oportunidade única para a melhoria do acesso aos serviços essenciais de saúde bucal e aborda as despesas substanciais custeadas pelo próprio indivíduo associadas aos cuidados da saúde bucal em vários países", disse Dr. Benoit Varenne, diretor de cuidados dentários do departamento de doenças não infecciosas da Organização Mundial de Saúde. "A integração dos serviços de saúde bucal na Cobertura Universal de Saúde ajudará a aprimorar os efeitos na saúde e a reduzir as desigualdades no acesso aos cuidados."

Sobre a FDI World Dental Federation

Fundada em 1900, a FDI World Dental Federation (Federação Odontológica Mundial FDI) é uma organização internacional baseada na participação de membros que atua como o principal órgão representativo de mais de 1 milhão de dentistas globalmente, sendo ativa em aproximadamente 200 associações odontológicas nacionais e grupos de especialistas em cerca de 130 países. Sediada em Genebra, na Suíça, a missão da FDI é conduzir o mundo em direção a obter a saúde bucal ideal.

