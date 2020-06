Declaración contra el racismo y la violencia en Estados Unidos

WASHINGTON, 2 de junio de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La National Hispanic Medical Association (NHMA, Asociación Médica Nacional Hispana) y sus socias – Hispanic Dental Association (H.D.A., Asociación Odontológica Hispana), Latino Physicians of California (Médicos Latinos de California), Medical Organization for Latino Advancement (Organización Médica para el Avance Latino), Sacramento Latino Medical Association (Asociación Médica Latina de Sacramento), Texas Doctors for Social Responsibility (Médicos de Texas por la Responsabilidad Social), American Society of Hispanic Psychiatry (Sociedad Americana de Psiquiatría Hispana), Hispanic-Serving Health Professions Schools (Escuelas de Profesiones de la Salud para Hispanos), Latino Caucus for Public Health (Caucus Latino para la Salud Pública), Latino Social Workers Organization (Organización de Trabajadores Sociales Latinos), National Hispanic Pharmacists Association (Asociación Nacional de Farmacéuticos Hispanos), National Latinx Psychological Association (Asociación Nacional Psicológica Latina), National Latino Behavioral Health Association (Asociación Nacional Latina de Salud Conductista), Society of Behavioral Medicine (Sociedad de Medicina Conductista) y Ethnic Minority & Multicultural Health (Salud Multicultural y de Minorías Étnicas)- están indignados por la falta de sentido común y la conducta antiprofesional, sesgada y antiamericana de los funcionarios de la seguridad pública del estado de Minnesota que llevaron a la muerte de George Floyd.

Somos testigos, y simpatizamos con la ira a escala nacional que necesita ser redirigida para modificar la aplicación institucional inequitativa de la justicia y la ley en nuestro país. También creemos que no deben tolerarse las lesiones a quienes protestan en forma pacífica.

El sesgo, el racismo y la violencia históricamente han destruido a nuestras comunidades afroamericana, latina, de nativos americanos y otras comunidades de minorías en desventaja, provocando angustia emocional y vulnerabilidad a más enfermedad y afecciones, lo que ha llevado a un estrés tóxico, una salud y una calidad de vida deficientes, y en última instancia, a las inaceptables disparidades de salud y riqueza en los Estados Unidos.

Representamos a latinos médicos, dentistas y profesionales de la salud bucal, ejecutivos de hospital, administradores y profesionales de la salud pública, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, asistentes médicos, farmacéuticos y nutricionistas, junto a sociedades médicas y organizaciones comunitarias latinas, que tienen todos el compromiso de aumentar la equidad sanitaria mediante la educación para la salud, el manejo de enfermedades y la motivación a nuestros pacientes en una comunicación culturalmente competente. También tenemos el compromiso de ser agentes del cambio en nuestras comunidades, especialmente en nuestro sistema de atención médica, con desarrollo de liderazgos, mentoreo y el reclutamiento de más latinos para servir a nuestras comunidades a través de nuestras organizaciones.

Estamos juntos y apelamos a la conducción de los gobiernos federal, estatales y locales, y a corporaciones y fundaciones, junto al sector privado de atención médica, a trabajar con nosotros y otros líderes de la atención médica de minorías para construir la justicia social y la equidad sanitaria en nuestro país. Nuestro país, los Estados Unidos de América, no puede esperar ni un día más. AHORA es el momento.

La Asociación Médica Nacional Hispana es una organización sin fines de lucro con sede en Washington, DC, cuya misión es mejorar la salud de los hispanos y otras comunidades subatendidas. Para obtener más información: www.NHMAmd.org

FUENTE National Hispanic Medical Association

Related Links

http://www.nhmamd.org



SOURCE National Hispanic Medical Association