Declaración de apoyo de Veeva a la propuesta de norma de la FTC para prohibir los pactos de no competencia

Los acuerdos de no competencia ahogan la economía estadounidense, la innovación y los derechos de los trabajadores.

BARCELONA, España, 10 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- En consonancia con su labor duradera para abolir los acuerdos de no competencia, Veeva Systems (NYSE: VEEV) ha anunciado hoy su apoyo a la propuesta de norma de la Comisión Federal de Comercio (FTC) para prohibir los acuerdos de no competencia entre empleados. Como señaló la FTC, la evidencia es clara de que el libre flujo de talento impulsa el crecimiento y la innovación:

"…Las pruebas existentes indican que las cláusulas de no competencia reducen la innovación y la competencia en los mercados de productos y servicios. Los estudios demuestran que el bloqueo de los trabajadores reduce la innovación, probablemente al disminuir el flujo de información y conocimientos entre las empresas. Al impedir que los trabajadores creen sus propias empresas y limitar la reserva de talento disponible para las nuevas empresas, las cláusulas de no competencia también limitan el espíritu empresarial y la creación de nuevas empresas. Esto, a su vez, reduce la calidad de los productos y aumenta los precios."

Durante más de una década, Veeva ha trabajado contra el uso de acuerdos de no competencia y ha luchado para que se prohíban a nivel nacional. La empresa nunca ha pedido a los empleados de Veeva que firmen acuerdos de no competencia como condición de empleo y no permite que un acuerdo de no competencia existente le impida contratar a un candidato cualificado. Veeva proporciona defensa legal a los empleados demandados por antiguos empleadores que intentan hacer cumplir esta práctica abusiva y anticuada.

La empresa apoya firmemente los derechos de propiedad intelectual (PI), que se protegen mediante acuerdos de confidencialidad y leyes sobre secretos comerciales. Los acuerdos de no competencia no son necesarios para proteger la propiedad intelectual y sólo sirven para limitar la movilidad de los empleados.

Declaración de Peter Gassner, consejero delegado de Veeva, en relación con la norma propuesta por la FTC para prohibir la no competencia:

"La rápida prohibición de los pactos de no competencia es un paso importante para la libertad de los trabajadores, la innovación y la economía.

Las personas tienen el derecho fundamental a tomar sus propias decisiones profesionales. Estas decisiones afectan a sus medios de vida y a su crecimiento profesional y no deben ser dictadas por abogados y empresas. Se trata de confiar en los empleados. Nadie está motivado para hacer su mejor trabajo bajo una nube de amenazas o cuando está encerrado en un puesto de trabajo.

La movilidad del talento ha creado las empresas más innovadoras del mundo. Prohibir los acuerdos de no competencia es bueno para las empresas, la innovación y el crecimiento económico."

El trabajo de Veeva para abolir la no competencia

2007: Se funda Veeva; adopta la postura de no pedir nunca a los empleados que firmen acuerdos de no competencia

2013: Primera defensa de un empleado de Veeva en un caso de no competencia; ha defendido a muchos desde entonces

2016: Publica la postura contra los acuerdos de no competencia ; pide a líderes y legisladores que tomen medidas

2017: Presenta una demanda de no competencia que sienta precedente

2021: El trabajo para prohibir la no competencia se convierte en parte del enfoque de la Corporación de Beneficio Público (PBC) de Veeva.

2021: Posición incluida en el informe de la Casa Blanca sobre la orden ejecutiva para eliminar los acuerdos de no competencia.

2021: El consejero delegado describe los beneficios económicos y para los empleados de la acción federal propuesta en un artículo en Medium

2022: Declara la eliminación de la no competencia para 2030 como un objetivo formal de su propósito de PBC

Visite veeva.com/noncompetes para más recursos e información sobre no competencia.

Acerca de Veeva Systems

Veeva es el líder mundial en software en la nube para el sector de las ciencias de la vida. Comprometida con la innovación, la excelencia de sus productos y el éxito de sus clientes, Veeva atiende a más de 1.000 clientes, desde las mayores compañías farmacéuticas del mundo hasta biotecnológicas emergentes. Como Corporación de Beneficio Público, Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, incluyendo clientes, empleados, accionistas y las industrias a las que sirve. Para más información, visite veeva.com/eu .

