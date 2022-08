Declaración de Blue Shield of California Promise Health Plan: La decisión del Departamento de Servicios de Salud sobre la adjudicación del contrato de Medi-Cal perjudica a los habitantes de California más vulnerables

MONTEREY PARK, Calif., 30 de agosto de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Blue Shield of California Promise Health Plan está en total desacuerdo con el incumplimiento por parte del Departamento de Servicios de Salud de California (DHCS, por sus siglas en inglés) de enviar un aviso de intención para adjudicar a Blue Shield Promise un contrato de atención administrada para atender a los beneficiarios de Medi-Cal en el condado de San Diego y otros mercados.

Esta decisión no es coherente con los objetivos declarados de la contratación y, por lo tanto, perjudica los intereses de los beneficiarios de Medi-Cal y de las comunidades a las que atendemos. Estamos evaluando todos los recursos a nuestro alcance para apelar esta decisión conforme mantenemos nuestro compromiso, como plan de atención administrada sin fines de lucro, de atender a nuestros miembros y ofrecerles acceso a una atención de calidad.

Blue Shield Promise (previamente Care1st) lleva más de 25 años atendiendo a los beneficiarios de Medi-Cal en los condados de San Diego y Los Ángeles, mientras que su empresa matriz, Blue Shield of California, atiende a los habitantes del estado desde hace más de 80 años. Juntos, somos planes de salud no lucrativos que pagan impuestos y operan exclusivamente en California.

Blue Shield of California Promise Health Plan es una organización de servicios médicos administrados 100% propiedad de Blue Shield of California y ofrece planes Medi-Cal y Cal MediConnect. La organización está administrada por profesionales de la salud con una filosofía que prioriza a los miembros y el compromiso de desarrollar una red de proveedores de calidad y de colaborar con organizaciones comunitarias.

