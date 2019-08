Declaración de March of Dimes sobre el consumo de marihuana en el embarazo

ARLINGTON, Virginia, 29 de agosto de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- March of Dimes divulgó hoy la siguiente declaración de Rahul Gupta, MD, MPH, MBA, FACP, director médico y de salud y vicepresidente sénior, en respuesta a la divulgación del Aviso del cirujano general de Estados Unidos: El consumo de marihuana y el cerebro en desarrollo.

"March of Dimes aplaude la divulgación de hoy del Aviso del cirujano general de Estados Unidos sobre los peligros del consumo de marihuana durante el embarazo tanto para la mamá como para el bebé. La evidencia demuestra claramente que no se ha probado que el consumo de ninguna cantidad de marihuana sea seguro durante el embarazo o la lactancia. Lamentablemente, este mensaje no está repercutiendo en todas las mujeres en gestación y los profesionales de la atención de maternidad, y el consumo de marihuana entre las mujeres embarazadas se ha duplicado entre 2002 y 2017.

"Según datos de la Encuesta nacional sobre el consumo de drogas y la salud, el consumo de cannabis en las mujeres embarazadas ha aumentado en más del doble en los últimos 15 años, de 3.4 % a 7 %, y el consumo es más común durante el primer trimestre del embarazo. Un estudio del Instituto Nacional sobre la Drogadicción (National Institute on Drug Abuse) halló que se ha relacionado el consumo de cannabis durante el embarazo con efectos sobre el crecimiento fetal, entre ellos el peso bajo y el poco tamaño al nacimiento, y estos resultados pueden ser más probables entre las mujeres que consumen marihuana frecuentemente durante el embarazo, especialmente en el primer y el segundo trimestres.

"El aviso divulgado hoy y su correspondiente campaña digital son cruciales para concientizar a la sociedad sobre el impacto perjudicial que la exposición al delta-9-tetrahidrocannabinol (THC) tiene sobre el cerebro en desarrollo de un bebé en el útero. March of Dimes también aplaude el compromiso del Departamento de Salud y Servicios Humanos con la aceleración de las investigaciones sobre los efectos de la marihuana sobre la salud, y alienta al Departamento a priorizar a las mujeres embarazadas y a sus bebés en esas investigaciones.

"March of Dimes alienta a las mujeres que están embarazadas y que están pensando en consumir marihuana para tratar los efectos secundarios del embarazo, a consultar a los profesionales de salud que las atienden para identificar tratamientos que sean seguros tanto para la mamá como para el bebé. Además, las mujeres embarazadas que sufren de trastornos por el abuso de sustancias deben buscar ayuda con los profesionales de salud que las atienden para comenzar el tratamiento adecuado".

March of Dimes lidera la lucha por la salud de todas las mamás y los bebés. Apoyamos investigaciones, lideramos programas y proporcionamos educación y defensa de la causa para que cada bebé pueda tener el mejor comienzo posible. Apoyándose en un exitoso legado de 80 años de impacto e innovación, empoderamos a cada mamá y a cada familia. Visite marchofdimes.org o nacersano.org para más información. Visite shareyourstory.org para recibir consuelo y apoyo. Búsquenos en Facebook y síganos en Instagram y Twitter.

