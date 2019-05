Declaración del Consejo de Administración de Snowflake

SAN MATEO, California, 2 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- El Consejo de Administración de Snowflake quiere agradecer a Bob Muglia sus esfuerzos y dedicación incansable en la creación de la empresa Snowflake durante los últimos cinco años. Bob es un líder con una enorme integridad y nos deja con una excelente reputación. Esperamos trabajar con Bob durante esta transición y le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos.

"Ha sido un honor y un privilegio liderar el equipo de Snowflake durante los últimos 5 años y hemos construido el mejor almacén de datos en la nube del mundo", dijo Bob Muglia. "Nuestro éxito se basa en nuestros valores, de los cuales el más importante es poner al cliente por delante de todo. Espero seguir ayudando en calidad de asesor durante la transición y estoy convencido de que el equipo de Snowflake llevará nuestro éxito al siguiente nivel."

Acerca de Snowflake Inc.

Snowflake es el único almacén de datos construido para la nube, que ofrece a las empresas impulsadas por datos una elasticidad instantánea, un intercambio de datos seguro y una tarificación por segundos en múltiples nubes. Snowflake combina la potencia del almacenamiento de datos, la flexibilidad de las plataformas de datos masivos y la elasticidad de la nube por una fracción del coste de las soluciones tradicionales. Snowflake: Your data, no limits (tus datos, sin límites) Para obtener más información, visite snowflake.com.

