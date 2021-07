Declaración del Grupo Ad Hoc de Bonistas de la Provincia de La Rioja

NUEVA YORK, 13 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- Entre el 4 y el 30 de junio del 2021, el Grupo Ad Hoc de Bonistas (el "Grupo Ad Hoc") de la Provincia de La Rioja (la "Provincia") entabló conversaciones confidenciales con la Provincia con el objetivo de lograr una base de consenso para la reestructuración del Bono Verde 9,75% de la Provincia que vence en el 2025 (el "Bono Verde").

Las conversaciones incluyeron el intercambio de dos propuestas de la Provincia y dos contrapropuestas del Grupo Ad Hoc. Sin embargo, no se llegó a un consenso y la Provincia no respondió de manera sustantiva a la segunda contrapropuesta del Grupo Ad Hoc y puso fin unilateralmente a las discusiones.

El fracaso de las conversaciones recae enteramente en la Provincia. A diferencia de las otras nueve provincias que han alcanzado acuerdos consensuados de reestructuración de deuda con sus bonistas (con la participación, en todos los casos, de miembros del Grupo Ad Hoc), la Provincia ha buscado términos de reestructuración que no se basan en sus necesidades financieras e imponen cargas desproporcionadas sobre sus bonistas.

Este enfoque de la Provincia es tanto más lamentable si se tiene en cuenta que el Bono Verde se emitió principalmente para financiar la construcción del Parque Eólico Arauco en el que la Provincia es accionista del 92,3%. Las turbinas que se construyeron con fondos de los bonistas, ahora generan ingresos para la Provincia diariamente, no obstante, la Provincia ha estado en cesación de pagos del Bono Verde durante casi un año y no ha hecho ningún intento de buena fe para resolver su incumplimiento.

Incluso más allá de sus activos de parques eólicos, las finanzas de la Provincia están en muy buena forma y superan ampliamente las proyecciones que la Provincia proporcionó a los bonistas poco después de su incumplimiento en agosto del 2020. Los ingresos de la Provincia han sido saludables durante todo el período de la pandemia y se han acelerado aún más en el 2021. Con tal fuerte desempeño económico, el impago oportunista de la Provincia de su Bono Verde se vuelve totalmente indefendible.

Algunas cifras de los propios informes financieros de la Provincia1 ponen de relieve la anomalía del incumplimiento de pago de la Provincia:

En 2020, los ingresos corrientes de la Provincia crecieron un 5%, mientras que los gastos corrientes cayeron al mismo tiempo un 9%, todo expresado en términos reales. Esto condujo a un superávit económico sin precedentes del 14,2% de los ingresos, o USD$117 millones.

millones. La Provincia utilizó esta ganancia fiscal para aumentar los gastos de capital en un 59% en términos reales. Incluso después de esta gran expansión de las obras pública, la Provincia logró un superávit en el resultado financiero del 3,4% de los ingresos, o USD$29 millones.

millones. En el primer trimestre del 2021, los ingresos corrientes aumentaron un 18% respecto al año anterior, mientras que los gastos corrientes cayeron un 2%, nuevamente en términos reales. Esto condujo a un superávit económico del 25,2% de los ingresos, o USD$52 millones.

millones. El gasto de capital en el primer trimestre del 2021 aumentó aún más, un 168% en términos reales en comparación al primer trimestre del 2020. Una vez más, incluso después de esta vasta expansión de obra pública, la Provincia registró un superávit en el resultado financiero del 13,8% de los ingresos, o USD$30 millones en el primer trimestre del 2021.

En la práctica, la Provincia ha generado más de USD$169 millones de superávit económico y ha financiado una expansión masiva de obras públicas, mientras ha incumplido USD$29,2 millones (hasta ahora) de pagos de intereses contractuales a los bonistas que financiaron sus proyectos de sostenibilidad incluida la construcción de sus activos de parques eólicos. En este contexto, el Grupo Ad Hoc sostiene que el incumplimiento de la Provincia ha sido innecesario y oportunista.

A pesar de ello, el Grupo Ad Hoc ha estado dispuesto a negociar una reestructuración de la deuda con la Provincia, pero ha esperado razonablemente que la Provincia realice esfuerzos similares a los de otras Provincias Argentinas que han reestructurado su deuda recientemente. La propuesta más reciente de la Provincia, enviada el 17 de junio, lamentablemente no alcanza estos parámetros.

El cuadro que figura a continuación muestra los principales indicadores de la propuesta más reciente de la Provincia formulada a los bonistas el 17 de junio. El Grupo Ad Hoc respondió con una contrapropuesta el 23 de junio que estaba en línea con reestructuraciones que han alcanzado altos consensos en otras provincias en los últimos meses. Como se señaló anteriormente, la Provincia no consideró seriamente la contrapropuesta del Grupo Ad Hoc, lo que llevó al fracaso de las discusiones.

17 de junio Propuesta de la Provincia



Nuevo vencimiento: 24-Feb-29



Tasas de cupón: 3% hasta agosto del 2022

Luego, 4,75% hasta agosto del 2024

Posteriores, 7,75%



Amortización: 9 amortizaciones semestrales a partir de febrero del 2025 Tratamiento de intereses no pagados y devengados(PDI): Se reconoce el interés contractual sólo hasta febrero del 2021.

Para contextualizar la propuesta de la Provincia, el Grupo Ad Hoc resalta los términos alcanzados en los últimos meses con las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Salta, Jujuy y Chaco ("Reestructuraciones exitosas 2021"). Las reestructuraciones exitosas de 2021 fueron en todos los casos producto de negociaciones de buena fe consistentes con los Principios Básicos publicados por la Coalición de Bonistas de Provincias Argentinas e involucraron compromisos significativos por parte de los bonistas.



Promedio de reestructuraciones exitosas del 2021 Propuesta de la Provincia del 17 de Junio Contrapropuesta del Ad Hoc Group







Cupón original contractual 8.67% 9.75% 9.75% Promedio Cupón 2021-22 5.44% 3.46% 5.99% Alivio de Cupón interino 3.23% 6.29% 3.76% Cupón Terminal 8.07% 7.75% 9.25% Alivio de Cupón Terminal 0.60% 2.00% 0.50% Fecha de alcance a cupón terminal 8-Nov-22 24-Ago-24 24-Ago-22







Reconocimiento de PDI Total, en todos los casos Parcial Total

Medida por peso de deuda o manejo fiscal, la capacidad de pago de la Provincia compara favorablemente con las otras provincias mencionadas anteriormente. Sumando a esto el default sin precedentes en un Bono Verde que se utilizó, entre otras cosas, para construir los activos del parque eólico, no hay argumentos para que la Provincia requiera términos más generosos que los obtenidos por otras provincias.

La conclusión ineludible es que la Provincia permanece en incumplimiento y con su Bono Verde no restructurado debido exclusivamente al default oportunista y la consiguiente actitud de no negociar de buena fe con sus inversores, los cuales financiaron entre otras cosas los parques eólicos que la Provincia opera.

Esta conducta no solo derivó en el actual litigio de los miembros del Grupo Ad Hoc contra la Provincia en el Tribunal Estadounidense del Distrito Sur de New York (No. 1:21-cv-03574-VSB), sino que también contribuye al elevado riesgo país que los inversores asocian con inversiones en Argentina.

Al no honrar ni tampoco restructurar de buena fe sus compromisos contractuales a pesar de tener la plena capacidad financiera para cumplirlos, la Provincia comunica a los inversores que en Argentina el repago de deuda por parte de los entes gubernamentales es considerado opcional y los contratos no necesitan ser respetados. El daño causado por esta desafortunada actitud es sufrido por todas las provincias en el país, deteriorando sus prospectos de crecimiento e imposibilitando mejoras en la calidad de vida de sus residentes.

El Grupo Ad Hoc solicita a la Provincia que se aboque responsablemente a negociaciones de buena fe de la misma manera que otras nueve provincias lo han hecho con sus bonistas. Mientras tanto, miembros del Grupo Ad Hoc continuaran defendiendo activamente sus intereses mediante todos los recursos legales disponibles.

Para consultas de prensa comuníquese con White & Case, [email protected]

1 Todas las cifras están basadas en el informe oficial de la Provincia de La Rioja "Esquema A.I.F Administración Pública No Financiera(APNF)" publicado en www.larioja.gob.ar.

