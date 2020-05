Declaración del Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos, May 22, 2020

NUEVA YORK, 22 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- El Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos, asesorado por White & Case LLP, está formado por administradores internacionales de activos que colectivamente poseen aproximadamente $16.7 mil millones de bonos internacionales de Argentina. Entre las instituciones que conforman el Grupo se encuentran AllianceBernstein, Amundi Asset Management, Ashmore Investment Management Limited y Ashmore Investment Advisors Limited, Autonomy Capital, BlackRock Financial Management, Inc. y sus filiales, BlueBay Asset Management LLP, Fidelity Management & Research Co., Invesco Advisers, Inc., T. Rowe Price Associates, Inc., Western Asset Management Company LLC, y Wellington Management Company LLP.

En varias ocasiones, el Grupo ha declarado públicamente que no puede respaldar la actual oferta de canje de Argentina porque, entre otras razones, sus términos requieren que el común de los inversores individuales en fondos mutuos y ETFs, los fondos de pensión, las compañías de seguros y otras organizaciones que tienen bonos argentinos sufran pérdidas desproporcionadas, que no son justificadas ni necesarias. En un esfuerzo por llegar a un acuerdo, el 15 de mayo, el Grupo presentó a Argentina una propuesta de reestructuración que proporcionaría al país un alivio inicial y significativo de flujo de caja, y que se mantendría consistente con la trayectoria macro-fiscal anunciada por el Gobierno.

Hoy, Argentina anunció que extenderá por segunda vez su oferta de canje inicial, y los medios de comunicación informaron que Argentina no realizará los pagos de intereses vencidos de sus bonos antes de mañana, cuando finaliza el período de gracia. Si bien la falta de pago de dichos intereses por parte de Argentina resultará en defaults en las distintas emisiones de bonos, el Grupo entiende que Argentina ha expresado su intención de conversar con los acreedores durante la próxima semana para tratar de encontrar una solución integral. El Grupo celebra que Argentina haya expresado una intención de trabajar con los acreedores, pero las acciones hablan más que las palabras. Durante el último mes, Argentina no ha tenido prácticamente ninguna comunicación sustancial con sus acreedores.

El Grupo cree que el camino hacia una transacción que cuente con el respaldo de los acreedores y que mitigue el impacto del incumplimiento inminente es a través de una discusión directa e inmediata entre las partes, y el Grupo insta a Argentina a participar en esas discusiones. Los miembros del Grupo permanecen listos y dispuestos a colaborar de buena fe con el Gobierno, y están comprometidos a encontrar una solución responsable a las dificultades financieras actuales de Argentina que sea consistente con sus responsabilidades fiduciarias ante los millones de personas que les encomendaron invertir en su nombre.

FUENTE White & Case LLP

