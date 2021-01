Declaración del grupo ad hoc de tenedores de bonos de la Provincia de Córdoba en apoyo de la solicitud de enmienda de consentimiento

NUEVA YORK, 12 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- Tras constructivas negociaciones sostenidas con representantes de la Provincia de Córdoba ("la Provincia"), el grupo ad hoc de tenedores de bonos de la Provincia de Córdoba ("el Grupo") confirma su apoyo a los términos de la solicitud de enmienda de consentimiento en relación con los bonos internacionales extraordinarios de la Provincia publicada hoy.

Los términos de la reestructuración respetan adecuadamente los términos contractuales de los bonos de la Provincia, a la vez que le ofrecen a esta un alivio en materia de liquidez a corto plazo para ayudar a las autoridades a abordar los desafíos que presenta la COVID-19. Históricamente, la Provincia ha sido un emisor fiable en los mercados internacionales de capitales y su enfoque responsable de la gestión de la deuda ha sido recompensado con acceso a los mercados y costos por préstamos favorables. El Grupo celebra los comentarios que avalan el compromiso permanente de la Provincia con la prudencia fiscal vertidos por el gobernador de la Provincia en la conferencia de prensa en la que anunció la reestructuración de la deuda y la confianza en que se mantendrá la relación constructiva entre la Provincia y los mercados financieros internacionales.

El Grupo está compuesto por los principales titulares institucionales de la deuda externa de la Provincia, incluidos, entre otros, los fondos administrados o asesorados por Ayres Investment Management LLP, BFAM Partners (Hong Kong) Ltd., Fidelity Management & Research Co., GML Capital LLP, Redwood Capital Management, LLC, VR Advisory Services Ltd., Wellington Management Company LLP y Western Asset Management Company LLC. El Grupo es asesorado por su consultor jurídico internacional, White & Case LLP, y su consultor financiero, BroadSpan Capital LLC. Los miembros del Grupo poseen en conjunto más del 50 % de los títulos de la provincia de 7.125 % de vencimiento en 2021, más del 40 % de los títulos de la provincia de 7.450 % de vencimiento en 2024 y más del 30 % de los títulos de la provincia de 7.125 % de vencimiento en 2027.

