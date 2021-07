Déclaration de BGI en réponse au rapport de Reuters

SHENZHEN, Chine, 10 juillet 2021 /PRNewswire/ -- BGI est bien au fait des rapports de Reuters concernant le Dépistage Prénatal Non Invasif (test TPNI) de la société - NIFTY (Non-Invasive Fetal TrisomY).

Les tests TPNI de BGI ont été utilisés dans le monde entier pour dépister les pathologies génétiques de la grossesse. Ces tests fournissent aux médecins la base scientifique nécessaire pour aider des millions de femmes enceintes, permettant ainsi d'améliorer leur état de santé et, dans certains cas, de sauver des vies.

Les recherches que BGI a entreprises en collaboration avec certaines des plus grandes institutions universitaires et scientifiques du monde ont conduit à des percées médicales majeures qui profiteront au monde entier pendant de nombreuses décennies.

En tant que leader dans le domaine des sciences de la vie et du génie génétique, BGI s'engage à améliorer les résultats en matière de santé dans le monde entier. Telle est et a toujours été la mission de l'entreprise. Les affirmations selon lesquelles BGI est motivée par autre chose que l'amélioration des résultats en matière de santé sont à la fois profondément décevantes et factuellement incorrectes.

Voici les faits :

BGI n'a jamais été invité à fournir, ni n'a fourni, les données de son test NIFTY aux autorités chinoises à des fins de sécurité nationale ou de défense nationale.

Contrairement à ce que rapporte Reuters, les données ADN recueillies lors des tests prénataux sur des femmes hors de Chine ne sont pas stockées dans la banque de gènes chinoise. Toutes les données TPNI collectées à l'étranger sont stockées dans le laboratoire de BGI à Hong Kong et sont détruites après cinq ans, comme le stipule le règlement général sur la protection des données (RGPD).

Contrairement aux affirmations de Reuters, le test NIPT de BGI a été développé uniquement par BGI, et non en partenariat avec l'armée chinoise.

À aucun moment du processus de test ou de recherche, BGI n'a accès à des données personnelles identifiables ou à la possibilité de faire correspondre ces données à des dossiers personnels.

Partout où BGI entreprend des recherches, l'entreprise se conforme strictement aux lois, directives et protocoles locaux, tout en adhérant aux normes éthiques internationalement reconnues.

Les normes de confidentialité des données que BGI applique à ses recherches répondent à des exigences nationales et internationales strictes, notamment le RGPD de l'Union européenne.

BGI collabore avec de nombreuses organisations universitaires et de recherche, non seulement en Chine mais aussi avec plusieurs des institutions les plus renommées au monde aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe . Ces collaborations ont conduit à des avancées significatives dans le domaine de la science médicale qui améliorent les résultats de santé de la population dans le monde entier.

BGI est une organisation mondiale motivée par l'innovation, axée sur la recherche médicale de précision et désireuse de réduire les effets néfastes des grandes maladies sur les humains dans le monde entier.

Depuis sa fondation en 1999, BGI a toujours appliqué les normes éthiques les plus strictes et protégé la confidentialité et la sécurité des données. Nous avons créé l'Institut du Conseil de révision de la bioéthique et de la biosécurité (BGI-IRB) pour reconnaître, défendre et guider la recherche en sciences de la vie et les applications technologiques de BGI.

Nous sommes fiers des résultats obtenus par nos scientifiques et nous nous engageons à continuer à travailler avec nos partenaires du monde entier pour réaliser de nouvelles avancées dans le domaine des sciences de la vie et des soins de santé.

