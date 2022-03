Déclaration de l'ancien défenseur ukrainien des droits de l'enfant sur les moyens de soutenir les efforts de secours en Ukraine

Donnez et sauvez les enfants ukrainiens de la guerre

KIEV, Ukraine, 10 mars 2022 /PRNewswire/ -- Dans la guerre en cours que Poutine a déclarée contre la souveraineté de l'Ukraine, la vie des Ukrainiens a été profondément perturbée. Plus de 840 enfants ont été blessés et des dizaines sont morts depuis l'invasion russe. Mykola Kuleba, défenseur ukrainien des droits de l'enfant auprès du cabinet du président de l'Ukraine (2014-2021), a coordonné une coalition d'organisations dans toute l'Ukraine pour aider à sortir les enfants des zones de combat, les transporter dans des zones sûres et veiller à ce que leurs besoins soient satisfaits.