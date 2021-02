Déclaration de Supermicro sur les affirmations de Bloomberg

Supermicro réaffirme la sécurité des produits Supermicro, réfute l'article de Bloomberg

SAN JOSE, Californie, 13 février 2021 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), un leader mondial de l'informatique d'entreprise, du stockage, des solutions de réseau et de la technologie informatique verte, réfute fermement l'exactitude des informations dans un récent article de Bloomberg.

L'histoire de Bloomberg est un mélange d'allégations disparates et inexactes qui remontent à de nombreuses années. Elle tire des conclusions farfelues qui, une fois de plus, ne résistent pas à l'examen. En fait, l'Agence nationale de sécurité a répété à Bloomberg le mois dernier qu'elle s'en tenait à ses commentaires de 2018 et l'agence a déclaré à propos des nouvelles affirmations de Bloomberg qu'elle « ne peut pas confirmer que cet incident, ou les actions de réponse ultérieures décrites, ait eu lieu. » Malgré les allégations de Bloomberg concernant de prétendues enquêtes de sécurité nationale ou cybernétique qui remontent à plus de 10 ans, Supermicro n'a jamais été contactée par le gouvernement américain, ni par aucun de nos partenaires ou clients, au sujet de ces prétendues enquêtes.

Bloomberg n'a tiré aucune conclusion de ces prétendues enquêtes. Bloomberg ne pouvait pas non plus nous confirmer si une prétendue enquête était en cours. Au contraire, plusieurs des agences gouvernementales américaines, dont Bloomberg affirme qu'elles ont ouvert des enquêtes, continuent d'utiliser nos produits et ce, depuis des années.

Parce que nous reconnaissons que les menaces pour la sécurité sont en constante évolution, nous sommes vigilants et nous nous attaquons aux problèmes dès que nous en prenons conscience. Par exemple, il y a de nombreuses années, un employé d'Intel a soulevé une question que nous n'avons pas pu vérifier, mais par excès de prudence, nous avons rapidement pris des mesures pour y répondre. Nous avons toujours apprécié notre partenariat étroit avec Intel, qui a toujours été fort. De plus, le site de mise à jour mentionné dans l'article de Bloomberg a été mis hors service depuis longtemps au profit d'une technologie plus récente et plus sûre (HTTPS). Enfin, les cyberincidents que nous avons révélés en 2019 ont fait l'objet d'une enquête, ont été corrigés et il a été déterminé qu'ils n'affectaient pas notre activité, nos produits ou nos opérations.

Malheureusement, Bloomberg continue à tenter de faire revivre son histoire de 2018, fausse et largement discréditée. En réponse à ces allégations, nous n'avons jamais trouvé de puces malveillantes, même après avoir engagé une société de sécurité tierce pour mener une enquête indépendante sur nos produits.

De plus, aucun client ou organisme gouvernemental ne nous a jamais informés que de telles puces avaient été trouvées. En 2018, plusieurs responsables des secteurs public et privé ont réfuté cette histoire. Kirstjen Nielsen, alors secrétaire du département de la sécurité intérieure, a déclaré que nous « n'avons aucune preuve qui étaye l'article », Dan Coats, alors directeur du renseignement national, a déclaré que « nous n'avons vu aucune preuve » de manipulation des produits Supermicro, le directeur du Federal Bureau of Investigation, Christopher Wray, a averti les responsables de « faire attention à ce que vous lisez » concernant les déclarations de Bloomberg en 2018. Le PDG d'Apple, Tim Cook, a déclaré que « c'est un mensonge à 100 %, il n'y a pas de vérité » et a exhorté Bloomberg à « faire ce qu'il faut » et à « se rétracter ». La NSA a déclaré à l'époque qu'elle était « confuse » par le rapport de Bloomberg et qu'elle n'était pas en mesure de le corroborer.

Supermicro est une réussite américaine, fondée et basée à San Jose, en Californie, en 1993. La qualité, la sécurité et l'intégrité de nos produits sont notre priorité absolue. Nous mettons constamment en œuvre des caractéristiques et des processus de sécurité nouveaux et améliorés dans notre entreprise, nous enquêtons sur les problèmes de sécurité qui sont portés à notre attention et nous nous efforçons de remédier à tout problème.

