Déclaration sur la transaction prévue entre Silver Lake et Intercontinental Exchange

BRUXELLES, 20 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Le conseil d'administration d'Euroclear Holding SA/NV prend acte de l'annonce d'aujourd'hui selon laquelle Intercontinental Exchange, actionnaire d'Euroclear depuis 2017, a conclu un accord de vente de sa participation de 9,85 % à Silver Lake.

À la lumière de cette annonce, Euroclear doit désormais respecter les exigences réglementaires nécessaires à une telle transaction.

