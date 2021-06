deCODE genetics : prévision de la probabilité de décès

À l'aide d'un ensemble de données regroupant environ 5 000 mesures de protéines prises chez 22 913 Islandais, dont 7 061 sont décédés au cours de la période d'étude, les scientifiques ont mis au point un indicateur du délai restant avant le décès qui peut surpasser les outils de prévisions basés sur divers facteurs de risque connus. L'indicateur a pu identifier les 5 % les plus à risque dans un groupe de personnes âgées de 60 à 80 ans, dont 88 % sont décédées dans les dix années qui ont suivi, et les 5 % les moins à risque, dont seulement 1 % est décédé dans les dix ans.

Les scientifiques ont examiné comment les protéines individuelles étaient associées à la mortalité et aux différentes causes de décès et ont constaté que la plupart des causes de décès présentaient des profils protéiques similaires. Ils ont notamment constaté que le facteur de croissance/différenciation 15 (GDF15), qui a déjà été associé à la mortalité et au vieillissement, était un indicateur de mortalité important, toutes causes confondues. En outre, ils ont observé qu'en moyenne, les participants présentant un risque élevé de décès à court terme avaient une force de préhension moindre et obtenaient de moins bons résultats lors d'un test de tolérance à l'effort et d'un test des fonctions cognitives, en comparaison avec les participants présentant un risque moindre.

« L'indicateur donne une bonne estimation de l'état de santé général à partir d'une seule prise de sang, » explique Thjodbjorg Eiriksdottir, scientifique chez deCODE genetics et auteure de l'article.

« C'est à la fois vraiment intéressant et effrayant, et, espérons-le, quelque peu utile », déclare Kari Stefansson, auteur principal de l'article. « Cela montre que notre santé générale se reflète dans la protéomique du plasma. En utilisant un seul échantillon de sang par personne, vous pouvez facilement comparer de grands groupes uniformément, par exemple pour estimer les effets d'un traitement lors d'essais cliniques. »

Basé à Reykjavik en Islande, deCODE est un leader mondial dans l'analyse et la compréhension du génome humain. Grâce à son expertise unique en génétique humaine, combinée à une expertise croissante en transcriptomique et en protéomique des populations et à une grande quantité de données phénotypiques, deCODE a découvert des facteurs de risque pour des dizaines de maladies courantes et a fourni des informations clés sur leur pathogenèse. L'objectif de la compréhension de la génétique des maladies est d'utiliser ces informations pour créer de nouveaux moyens de diagnostic, de traitement et de prévention des maladies. deCODE est détenue à 100 % par Amgen (NASDAQ: AMGN).

