Découvrez l'histoire derrière la grandeur avec GAC Motor

Cette histoire a été racontée par GAC Motor dans la première vidéo « Boat » (bateau) tirée de sa nouvelle série de films de marque « Saluer l'ordinaire ». Dans sa série de films de marque, GAC Motor dévoile des histoires sur la grandeur créée par des gens ordinaires dans leur vie quotidienne et montre le respect qu'elle lui porte. L'enseignant dans « Boat » est un homme moyen aux yeux de la plupart des gens, alors que l'inspiration qu'il a insufflée à ses élèves a fait de lui un grand professeur.

L'histoire incarne l'idée que le rôle de chaque personne ordinaire dans la société est important dans le développement d'une communauté, quel que soit l'emploi qu'elle occupe.

Ce thème se reflète chez tous les employés de GAC Motor. Afin de suivre la vision de l'entreprise de la poursuite de la grandeur et de l'engagement à réaliser le rêve de créer une vie agréable de mobilité pour les consommateurs mondiaux, tous les membres du personnel de GAC Motor mettent leur professionnalisme au service de leurs postes ordinaires au sein de l'entreprise afin de développer des produits de grande qualité.

« GAC Motor rend hommage aux gens ordinaires qui travaillent dur pour une meilleure vie par le biais de ''Saluer l'ordinaire''. Nous respectons les valeurs créées dans chaque poste ordinaire et encourageons les individus et les groupes à surmonter les défis avec persistance pour réaliser leurs rêves de grandeur », a déclaré Yu Jun, président de GAC Motor.

À propos de GAC Motor

Fondée en 2008, Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) est une filiale de GAC Group qui se classe 202e parmi les entreprises Fortune Global 500. La société développe et fabrique des véhicules de première qualité, des moteurs, des pièces et des accessoires pour automobiles. GAC Motor s'est classée première parmi toutes les marques chinoises durant six années consécutives dans la China Initial Quality StudySM (IQS, étude initiale sur la qualité en Chine) de J.D. Power Asia Pacific, démontrant la stratégie de l'entreprise centrée sur la qualité dans la recherche et le développement (R. et D.) pour l'innovation, la fabrication, la chaîne d'approvisionnement, ainsi que la vente et les services.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur :

