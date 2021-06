Découvrez la Mini Matte Box 3196 de SmallRig, conçue pour accueillir plusieurs filtres rectangulaires et un filtre circulaire à visser pour que votre vidéo ressemble à un vrai film

« Grâce aux diverses options de filtre, les vidéastes créatifs peuvent contrôler librement la lumière et personnaliser l'effet du filtre pour l'image vidéo », a déclaré Lennic Qian, directeur des ventes à l'étranger de SmallRig. « Avec la Mini Matte Box 3196 de SmallRig, vous pourriez concevoir votre propre et unique production, à tout moment et n'importe où. »

Capacités d'empilage des filtres accrues : supports permettant de maintenir simultanément plusieurs filtres rectangulaires de 4 x 5,65" et un filtre circulaire à visser.

Cadre dédié au filtre : offre une protection pour le filtre rectangulaire. Fabriqué à partir de matériaux en polycarbonate et en fibre de verre, avec une résistance remarquable et une excellente flexibilité. Le cadre dédié au filtre protège également contre des traces de doigts et des éraflures lors de la manipulation.

Pas de vignettage lors de la prise de vue grand-angle : grâce à une bague d'adaptation innovante conçue vers l'intérieur, il n'y a pas de vignettage lors de la prise de vue grand-angle (testé avec l'appareil photo Canon EOS R5 à la longueur focale de 15 mm)

Forte compatibilité : se fixe directement sur les objectifs d'un diamètre frontal maximal de 95 mm et sur les objectifs de diamètres inférieurs de 52 mm, 55 mm, 58 mm, 62 mm, 67 mm, 72 mm, 77 mm, 82 mm, 87 mm via des bagues d'adaptation en option.

Compacte et portable : environ 150 g, parfaite pour les productions rapides de type « run and gun ».

Prix et disponibilité

La Mini Matte Box 3196 de SmallRig est disponible en précommande du 16 juin 2021 au 25 juin 2021

Prix recommandé : 99 $ (taxe sur les produits et services incluse et taxe d'importation possible)

À propos de SmallRig

Fondée en 2009, SmallRig conçoit et fabrique les supports et accessoires préférés des créateurs de contenu pour les caméras et les cardans. Cela va des cages compactes portatives aux supports d'épaule, en passant par les systèmes de trépieds et les pièces uniques qui permettent de réaliser les montages de vos rêves. Grâce aux projets DreamRig de co-conception, nous rendons les grands rêves des réalisateurs et des photographes du monde entier réalisables.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1534672/SmallRig_Mini_Matte_Box_3196.jpg

SOURCE SmallRig